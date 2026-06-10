Inserta Empleo imparte en Sevilla un curso de asistencia personal para alumnado con discapacidad

Archivo - Imagen de una persona en silla de ruedas como foto de recurso - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo, ha comenzado este miércoles, 10 de junio, en Sevilla un curso de asistencia personal al que asisten diez alumnos con discapacidad, tal como informa la entidad en un comunicado.

Esta acción formativa de 50 horas lectivas se imparte hasta el próximo 23 de junio y está dividida en los siguientes módulos: 'Introducción a la vida independiente. El proyecto de vida'; 'Marco normativo y ético de la asistencia personal'; 'Asistencia personal: naturaleza y funciones'; 'Accesibilidad universal y medios de apoyo a la persona y salud laboral y primeros auxilios'.

Inserta proporciona a los alumnos las destrezas profesionales que les permitan un rendimiento competitivo en el mercado de trabajo y el desarrollo de aptitudes y habilidades personales para conseguir la plena participación en su entorno laboral y social.

Fundación ONCE e Inserta Empleo Fundación ONCE es la principal entidad social española que trabaja para la plena inclusión de las personas con discapacidad con el desarrollo de iniciativas y programas en los campos del empleo, la formación, así como la accesibilidad y el diseño para todos con el fin de impulsar entornos, productos y servicios globalmente accesibles.

Así, Fundación ONCE puso en marcha la organización Inserta Empleo, que es la entidad de recursos humanos experta en la atención a las personas con discapacidad y que centra su actividad en mejorar su formación y conseguir su inclusión en el mercado laboral.

Cuenta con una experiencia de más de 25 años y un equipo de expertos en orientación e intermediación, repartidos por sus 53 oficinas en toda España. Ayuda a las personas con discapacidad a encontrar empleo, las forma si fuera necesario, y ofrece a las empresas los mejores candidatos y candidatas para los puestos que necesitan cubrir. Todo ello sin coste alguno.