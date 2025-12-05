Inserta Empleo inicia en Sevilla un curso de competencias digitales para 15 personas con discapacidad

Archivo - Una persona en silla de ruedas. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

SEVILLA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo, ha anunciado este viernes que ha puesto en marcha en Sevilla un curso de competencias digitales dirigido a 15 personas con discapacidad.

Según ha informado la entidad en una nota, la formación, de 60 horas lectivas, se impartirá hasta el próximo 17 de diciembre y se estructura en cuatro módulos: información y alfabetización digital; comunicación y colaboración; creación de contenidos digitales; seguridad y resolución de problemas.

Desde Inserta Empleo han subrayado que el objetivo de esta acción es proporcionar a los participantes "las destrezas profesionales necesarias para desenvolverse con competitividad en el mercado laboral, así como habilidades personales que favorezcan su plena participación en el entorno laboral y social".

Inserta Empleo cuenta, según ha incidido la propia entidad, con más de 25 años de experiencia y un equipo de especialistas en orientación e intermediación distribuidos en 53 oficinas por toda España. Su labor consiste en "ayudar a las personas con discapacidad a encontrar empleo, formarlas cuando es necesario y ofrecer a las empresas los perfiles más adecuados para sus vacantes, todo ello sin coste alguno".

La actividad de Inserta Empleo se desarrolla dentro de los programas estatales FSE+ de Empleo Juvenil e Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza, así como del programa FSE+ Comunidad Autónoma de Canarias, impulsados por Fundación ONCE a través de Inserta Empleo y cofinanciados por la Unión Europea para promover la formación y el empleo de las personas con discapacidad.