Inserta participa en la Feria de Empleo de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

SEVILLA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para el empleo y la formación de personas con discapacidad, participa los próximos 25, 26 y 27 de febrero en la Feria de Empleo de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), que se celebra los días 25 y 26 de febrero en la galería central del campus en Dos Hermanas, Sevilla, y el 27 de forma virtual.

En el estand de Inserta, técnicos expertos informan a los visitantes sobre la actividad de intermediación que desarrolla esta entidad en favor del empleo y la formación de las personas con discapacidad, tal como informa en un comunicado.

Para el primero de los días presenciales, la programación establece un 'Café con EY'; 'Café con Corporación Jiménez Maña', una rueda de entrevistas rápidas con empresas que consiste en el encuentro entre cinco empresas y cinco estudiantes en cinco minutos, la actividad 'La magia del emprendimiento'; en el estand de Andalucía Emprende y las charlas 'Inteligencia Artificial para mejorar la empleabilidad y la productividad personal' y 'Más allá del currículum vitae: el arte de conectar y colaborar para tu bienestar emocional', enmarcadas en el programa de microcredenciales universitarias de la UPO.

Para el jueves 26, añade el comunicado, está previsto un 'Café con Emasesa', una rueda de entrevistas rápidas con empresas '5x5x5', la conferencia 'Cómo superar una entrevista de selección de personal', a cargo de Javier Brioso, de Michael Page; la actividad 'La magia del emprendimiento'; de Andalucía Emprende y un Punto de información EU Careers Ambassador de EPSO.

Fundación ONCE e Inserta Empleo Fundación ONCE es la principal entidad social española que trabaja para la plena inclusión de las personas con discapacidad con el desarrollo de iniciativas y programas en los campos del empleo, la formación, así como la accesibilidad y el diseño para todos con el fin de impulsar entornos, productos y servicios globalmente accesibles.

Así, Fundación ONCE puso en marcha la organización Inserta Empleo, que es la entidad de recursos humanos experta en la atención a las personas con discapacidad y que centra su actividad en mejorar su formación y conseguir su inclusión en el mercado laboral.

Cuenta con una experiencia de más de 25 años y un equipo de expertos en orientación e intermediación, repartidos por sus 53 oficinas en toda España. Ayuda a las personas con discapacidad a encontrar empleo, las forma si fuera necesario, y ofrece a las empresas los mejores candidatos y candidatas para los puestos que necesitan cubrir. Todo ello sin coste alguno.