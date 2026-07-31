Instalados más de una veintena de aireadores para oxigenar lagos y estanques de los parques de Sevilla

Archivo - Aves en el Parque del Tamarguillo de Sevilla. (Foto de archivo). - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha finalizado la instalación de más de una veintena de aireadores en los lagos y estanques de los parques del Tamarguillo, Miraflores e Infanta Elena, con el objetivo de mejorar la oxigenación de sus láminas de agua.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, los nuevos difusores aumentan el oxígeno disuelto en el agua, favorecen su circulación y ayudan a reducir el exceso de nutrientes, por lo que evitan el crecimiento excesivo de algas, los malos olores y la formación de lodos.

Asimismo, la intervención ha contado con una inversión de 192.591 euros y forma parte de las medidas técnicas impulsadas por el Gobierno municipal para mejorar la calidad ambiental de estos espacios, favorecer la oxigenación del agua y reforzar el equilibrio ecológico de los lagos urbanos.

De esta manera, los equipos instalados están adaptados a las características de cada lámina de agua e incluyen aireadores, difusores sumergidos, tuberías lastradas e instalación eléctrica específica, con el fin de mejorar la circulación del agua, aumentar los niveles de oxígeno disuelto y mantener el equilibrio entre temperatura, nutrientes y oxígeno.

En este sentido, la delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha señalado que esta intervención "no es una medida estética ni puntual", sino una actuación "técnica" para mejorar el "funcionamiento ecológico de los lagos y actuar sobre la causa de los problemas que pueden aparecer en este tipo de láminas de agua".

En contexto, para mantener o restablecer la calidad del agua en lagos y estanques sin recurrir a productos químicos, es necesario mantener un adecuado nivel de oxígeno disuelto y controlar el exceso de nutrientes mediante buenas prácticas, aireadores y tratamientos biológicos. En el caso de estos parques, los equipos existentes no tenían capacidad suficiente para oxigenar toda la lámina de agua, por lo que se ha diseñado una intervención específica para reforzar el sistema.

Al hilo, la edil ha abundado que los lagos de los parques requieren "un mantenimiento continuo, especialmente en una ciudad como Sevilla, donde las altas temperaturas influyen directamente en la capacidad del agua para retener oxígeno". Por eso actuamos con analíticas, inspecciones y medidas preventivas", ha añadido.

La actuación se completará con una variación de las líneas de mantenimiento en el entorno de los lagos, como la reducción de restos de siega o materia orgánica que puedan caer al agua, y con información a la ciudadanía sobre la importancia de no alimentar a patos y peces, ya que estos aportes externos contribuyen al aumento de nutrientes, a la aparición de algas y al deterioro de la calidad del agua.