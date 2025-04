El Instituto de Microelectrónica de Sevilla lidera la organización del simposio internacional ARC 2025

SEVILLA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Microelectrónica de Sevilla (IMSE-CNM), con el apoyo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Sevilla (US), ha anunciado la celebración de la edición número 21 del 'International Symposium on Applied Reconfigurable Computing ARC 2025'. Este evento tendrá lugar del 9 al 11 de abril de 2025 en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de Sevilla.

ARC 2025 reunirá a expertos internacionales para debatir sobre los últimos avances en computación reconfigurable, abordando temas como Inteligencia Artificial (IA), ciberseguridad, comunicaciones y automoción, tal como se informa en un comunicado.

Al respecto, el comité organizador está presidido por la doctora Piedad Brox Jiménez y el doctor Ángel Barriga Barros del IMSE-CNM, con el apoyo de distintos investigadores del citado instituto. Según indica Piedad Brox, el comité científico técnico ha realizado un "proceso riguroso" de selección de los trabajos que se van a presentar.

Entre las contribuciones destacan soluciones centradas en aceleración hardware, seguridad en sistemas empotrados, aplicaciones de IA sobre lógica programable (FPGA), y sistemas basados en arquitecturas RISC-V. Se han registrado un total de 75 asistentes que además tendrán la oportunidad de participar en un tutorial, así como en tres workshops como eventos adicionales asociados al ARC 2025.

En lo que a los asistentes respecta, existe una gran diversidad de instituciones participantes, en su mayoría centroeuropeas (Francia, Alemania, Portugal, Italia), así como importantes empresas de base tecnológica como Quside Technologies, Indra, Ubitium, Quintauris y Keysight Technologies, siendo esta última además patrocinadora económica del evento.

Las actas del simposio se publicarán en la serie Lecture Notes in Computer Science (LNCS) de Springer, y los mejores trabajos serán invitados a enviar versiones extendidas para una sección especial de ACM Transactions on Reconfigurable Technology and Systems (TRETS) dedicada a ARC 2025.