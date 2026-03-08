Interceptados dos menores de once años que se dieron a la fuga a bordo de una motocicleta de motocross en Sevilla

La motocicleta interceptada. - EMERGENCIAS SEVILLA
SEVILLA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Policía Local ha interceptado en una "arriesgada persecución" en el Polígono Sur a dos menores de once años que se dieron a la fuga a bordo de una motocicleta de motocross.
Según ha indicado Emergencias Sevilla en su perfil de X (antes Twitter), durante la persecución los menores, que circulaban sin casco, han realizado "todo tipo de maniobras para eludir a los agentes, circulando en sentido contrario y por zonas peatonales a gran velocidad".
El servicio adscrito al Consistorio hispalense ha señalado que una vez identificados, se ponen a disposición de sus padres, "al tiempo que la motocicleta es intervenida y depositada en los almacenes municipales".