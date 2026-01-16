Interrumpidos los trenes entre Sevilla y Arahal y retrasos en Media Distancia con Málaga y Cádiz y línea C1 de Cercanías

Archivo - Tren de Media Distancia - EUROPA PRESS/RENFE - Archivo
SEVILLA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -
La circulación de trenes entre Sevilla y Arahal permanece interrumpida desde primera hora de este viernes 16 de enero con incidencia en la línea de media distancia Sevilla-Osuna-Málaga en ancho convencional por una incidencia en la señalización.
Según informa el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, esta incidencia entre Dos Hermanas y Utrera provoca además retrasos en los trenes del núcleo de cercanías de la línea C1 de Sevilla (Lora del Río-Lebrija) y los trenes de media distancia Sevilla-Cádiz.
Renfe ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera entre Sevilla y Arahal que afecta a la línea de media distancia Sevilla-Osuna-Málaga.