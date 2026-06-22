Investigado por circular a 157 kilómetros por hora en un tramo de San Juan de Aznalfarache (Sevilla) limitado a 60

Imagen de archivo de agentes de la Guardia Civil de Tráfico - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

SEVILLA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de San Juan de Aznalfarache, del Subsector de Tráfico de Sevilla, investigan al conductor de un vehículo que circulaba a una velocidad de 157 km/h en un tramo de vía limitado a 60 km/h.

En un primer momento, el conductor no pudo ser identificado; sí después por parte del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) de la Guardia Civil de Andalucía, informa en un comunicado.

El conductor está siendo investigado en relación con un supuesto delito contra la seguridad vial por velocidad excesiva, recogido en el Código Penal, que puede ser castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.