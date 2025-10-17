Investigado en Constantina (Sevilla) tras colgar en redes un vídeo conduciendo a más de 180 kilómetros por hora

Investigado un hombre de 29 años tras grabar un vídeo en el que conducía a más de 180 kilómetros por hora - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha iniciado una investigación a un varón de 29 años residente en Constantina (Sevilla) tras detectar un video difundido en redes sociales en el que el conductor empleaba un dispositivo móvil para grabarse conduciendo a más de 180 kilómetros por hora.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, la investigación se inició con el análisis de la cuenta de la red social donde había sido publicado el vídeo.

Finalmente, la Guardia Civil logró identificar al presunto autor de los hechos llegando a localizar al vehículo implicado. Tras realizar la correspondiente inspección ocular, se confirmó no solo la coincidencia del modelo y la marca, sino otros indicios identificativos que corroboraban que se trataba del vehículo que aparece en las imágenes.

Una vez verificada la información por los investigadores, el implicado fue relacionado en calidad de investigado como presunto autor de un delito de conducción temeraria, dado el riesgo generado. Las diligencias instruidas fueron remitidas al Juzgado de Instrucción de Cazalla de la Sierra, junto con el video y capturas de pantallas como pruebas documentales.