Un investigador del IBiS obtiene una ayuda internacional para nuevas estrategias frente al cáncer de páncreas

El investigador Ramón y Cajal y responsable junior del grupo Modulación Terapéutica de la Homeostasis Proteica en el Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS), Cristian Prieto García - IBIS

SEVILLA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El investigador Ramón y Cajal y responsable junior del grupo Modulación Terapéutica de la Homeostasis Proteica en el Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS), Cristian Prieto García, lidera uno de los proyectos galardonados por el Stephenson Global Pancreatic Cancer Research Institute (Sgpcri), en alianza con el prestigioso centro de investigación norteamericano City of Hope.

Ambas instituciones han anunciado la adjudicación de 6,7 millones de dólares en financiación dedicados a impulsar ocho proyectos científicos de alto impacto internacional destinados a transformar el abordaje del cáncer de páncreas.

Según ha destacado el IBiS en una nota, el proyecto explora una nueva generación de inhibidores de splicing, moléculas diseñadas para aprovechar una vulnerabilidad específica de las células del cáncer de páncreas. El objetivo es alterar el procesamiento normal del ARN en las células tumorales para provocar la acumulación de proteínas defectuosas, desencadenando así su muerte sin afectar de forma significativa a las células sanas.

Esta aproximación "podría abrir la puerta al desarrollo de tratamientos más selectivos y eficaces frente a un tumor que continúa siendo uno de los mayores retos de la oncología actual".

Los proyectos financiados en esta edición por el comité científico internacional del Sgpcri han sido seleccionados por "su calidad científica, su carácter innovador y su capacidad para generar avances con un impacto real en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de páncreas", y abarcan todo el espectro de la investigación oncológica: desde la prevención y detección temprana en lesiones precancerosas hasta la inmunoterapia avanzada y la superación de las resistencias a fármacos dirigidos a KRAS, uno de los oncogenes más frecuentemente alterados en cáncer.

Por su parte, el cofundador de Sgpcri, A.Emmet Stephenson Jr., ha destacado que cada inversión realizada por el grupo "está impulsada por un único objetivo: acabar urgentemente con el cáncer de páncreas".

"Nuestra misión es identificar, financiar y acelerar la investigación más innovadora en este campo, dondequiera que se lleve a cabo. Al capacitar a científicos excepcionales para que desarrollen ideas transformadoras, esperamos agilizar los descubrimientos que permitirán prevenir el cáncer de páncreas, detectarlo en etapas tempranas y ofrecer tratamientos más eficaces a pacientes de todo el mundo", ha subrayado.

El Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS) se sitúa así entre las contadas instituciones internacionales de élite galardonadas en esta convocatoria, compartiendo financiación junto a centros de referencia mundial. Junto a Prieto García han sido galardonados proyectos de universidades como Harvard, Pensilvana o Johns Hopkins.

El IBiS es un centro multidisciplinar cuyo objetivo es llevar a cabo investigación fundamental sobre las causas y mecanismos de las patologías más prevalentes en la población y el desarrollo de nuevos métodos de diagnóstico y tratamiento para las mismas.

Lo forman 41 grupos consolidados y 39 grupos adscritos dirigidos por investigadores de la Universidad de Sevilla, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y los Hospitales Universitarios Virgen del Rocío, Virgen Macarena y Virgen de Valme organizados en torno a cinco áreas temáticas: Enfermedades Infecciosas y del Sistema Inmunitario, Neurociencias, Onco-hematología y Genética, Patología Cardiovascular, Respiratoria / Otras Patologías Sistémicas y Enfermedades Hepáticas, Digestivas e Inflamatorias.

El IBiS depende institucionalmente de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía; el Servicio Andaluz de Salud (SAS); la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación; la Universidad de Sevilla y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Y está gestionado por la Fundación para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (Fisevi).