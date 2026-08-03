El investigador de la Universidad de Sevilla Miguel Anaya recibe el Premio Nacional de Investigación para Jóvenes

El profesor de la Universidad de Sevilla Miguel Anaya Martín - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El profesor de la Universidad de Sevilla (US) Miguel Anaya Martín ha sido distinguido con el Premio Nacional de Investigación para Jóvenes 'Felisa Martín Bravo' 2026, un reconocimiento concedido por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades que distingue contribuciones sobresalientes realizadas por investigadores e investigadoras con una carrera en consolidación.

Según ha detallado el centro universitario en una nota de prensa, Anaya es Profesor Titular en el Departamento de Física de la Materia Condensada de la US y lidera el Laboratorio de Materiales Semiconductores para la Sostenibilidad en el Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla (ICMS, centro mixto CSIC-Universidad de Sevilla), donde es además corresponsable del servicio de microscopía.

Asimismo, su investigación se ha centrado en el desarrollo de materiales optoelectrónicos, fundamentales para crear tecnologías más eficientes y sostenibles, de manera que ha propuesto soluciones para aplicaciones de alto interés social, como la conversión y el uso eficientes de la energía solar, la iluminación avanzada y la detección de rayos X con fines médicos.

Sus contribuciones combinan física de materiales, nanofotónica, caracterización operando, microscopía y modelización avanzada para desentrañar la relación entre composición, estructura, desorden y funcionalidad en dispositivos complejos.

Este premio nacional se suma a otros galardones recibidos recientemente por Miguel Anaya, como el Premio Investigador Joven en Física Experimental, concedido por la Real Sociedad Española de Física y la Fundación BBVA; y el Premio a Investigador Joven de la Real Academia Sevillana de Ciencias y la Real Maestranza de Caballería, con los que se ha reconocido la calidad y el impacto de sus investigaciones en el ámbito de los materiales avanzados.

En contexto, el investigador nació en Madrid en 1988, y ha desarrollado su carrera científica tanto en España como en el Reino Unido. Tras licenciarse en Física en la Universidad Autónoma de Madrid en 2012, completó un máster y doctorado en el Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla.

Su carrera científica le ha llevado a trabajar en prestigiosas instituciones internacionales como la Universidad de Cambridge, donde ha sido investigador Marie-Sklodowska-Curie e investigador de la Real Academia de Ingeniería del Reino Unido, y colabora con frecuencia con centros como la Universidad de Oxford, el Diamond Light Source y el sincrotrón ALBA.

A lo largo de su carrera ha publicado numerosos artículos científicos altamente citados, ha cofundado una empresa y ha impartido decenas de conferencias internacionales. Actualmente supervisa ocho estudiantes de doctorado y compagina la investigación con su labor docente en la Facultad de Física de la Universidad de Sevilla.