Investigan a un hombre en Sevilla por presunto fraude a una víctima que buscaba vivienda de alquiler en Internet

La Guardia Civil de Sevilla en imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a un hombre tras supuestamente captar a una víctima en Sevilla mediante anuncios de alquiler de viviendas en internet, lograr que abonara una reserva por transferencia bancaria y cortar después toda comunicación al comprobarse que el inmueble nunca estuvo disponible.

Según ha concretado el Instituto Armado en una nota de prensa, la víctima localizó una vivienda que "se ajustaba a sus necesidades" y contactó con el anunciante mediante esta plataforma.

Así, formalizó una reserva y efectuó una transferencia bancaria para asegurar este inmueble, si bien posteriormente comprobó que "nunca estuvo" disponible. Después, el vendedor "cesó toda comunicación".

De hecho, este autor utilizaba una estrategia orientada a generar "confianza y apariencia de profesionalidad", para lo que publicaba simultáneamente "varios anuncios de viviendas ubicadas en un mismo bloque residencial". Esto transmitía la impresión de que "gestionaba un amplio número de inmuebles por encargo de sus propietarios".

Una vez establecido contacto con los interesados, trasladaba la conversaciones a correo electrónico y desde allí mandaba fotografías e información detallada del inmueble.

Tras alcanzar un acuerdo sobre el precio y las condiciones de arrendamiento, pedía el abono de una cantidad económica en concepto de reserva. Una vez recibido el dinero, comenzaban "los retrasos y excusas para la venta de llaves".

Finalmente, este hombre "comunicaba que la vivienda ya no estaba disponible" y se negaba a "devolver el importa recibido". Después, cesaba toda comunicación con la víctima. El investigado contaba con antecedentes policiales por hechos similares.

La denuncia fue presentada a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil, y su tramitación fue llevada a cabo por la Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias (ON-RED). Como resultado, se ha esclarecido el delito y se investiga al presunto responsable a través del Puesto de Sanlúcar la Mayor.