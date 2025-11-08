Investigan un tiroteo en el Polígono Sur de Sevilla sin heridos ni detenidos

Archivo - Imagen de archivo del Polígono Sur de Sevilla. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha abierto una investigación a causa de un tiroteo registrado en la noche de este pasado viernes en la barriada del Polígono Sur de Sevilla, que se saldó sin heridos ni detenidos, según ha informado fuentes policiales a Europa Press.

Las fuentes del Cuerpo han detallado que las dotaciones de la Policía Nacional se desplazaron al Polígono Sur tras recibir varios avisos de un tiroteo ocurrido por la noche.

En concreto, los vecinos del Polígono Sur afirmaron haber escuchado "unos disparos", motivo por el que fueron movilizados efectivos de la Policía Nacional, que acudieron al lugar de los hechos. De momento, la Policía continúa investigando el suceso, sin que haya trascendido más datos sobre los hechos.