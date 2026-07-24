Israel Álvarez, tras la moción de Huévar (Sevilla): "Esperemos hacerlo bien y reeditar la Alcaldía en las municipales"

Israel Álvarez (PSOE) responde a las muestras de agradecimiento público tras lograr la Alcaldía de Huévar mediante una moción de censura - JOAQUÍN CORCHERO-EUROPA PRESS

SEVILLA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal socialista Israel Álvarez se ha convertido este viernes, 24 de julio, en el nuevo alcalde de Huévar del Aljarafe tras prosperar una moción de censura promovida por el Grupo Socialista junto con el edil de Ciudadanos y una concejal no adscrita, escindida del Partido Popular, contra la hasta hoy regidora, María Eugenia Moreno (PP), en un Pleno extraordinario celebrado este mediodía.

Tras la toma de posesión, el discurso de investidura y recibir el tradicional bastón de mando de la Alcaldía, el nuevo regidor ha reconocido ante los medios de comunicación que asume el cargo "con mucho orgullo y mucho temple. Queda mucho por hacer pero tengo la confianza de mi partido y de miembros de la Corporación".

El ya alcalde de esta localidad aljarafeña ha remarcado que "la falta de respeto institucional" ha sido una de las razones para presentar la la moción, junto con el "miedo instalado respecto a qué pasaría en el pueblo si ella (María Eugenia Moreno) no gobernaba".

"Me hubiera gustado llegar (a alcalde) a través de las urnas, pero la moción es constitucional y Huévar no podía esperar un minuto más", ha añadido al respecto. "Esperemos hacerlo bien para reeditar la Alcaldía en mayo de 2028, en unos comicios a los que me presentaré", ha anunciado.

La propuesta fue registrada el pasado día 10 de julio y ha sido enmarcada por los 'populares' dentro de un "pacto de transfuguismo" para "arrebatar" la Alcaldía "al proyecto elegido por los vecinos". La moción ha salido adelante con los votos de los seis ediles firmantes de la misma frente al rechazo de los cinco concejales del PP, que obtuvo mayoría absoluta (6) en las elecciones de 2023, que perdió una vez que Isabel María Romero quedó como edil no adscrita por las desavenencias con su formación.

La edil tenía retiradas las competencias que le fueron asignadas al comprobar "dejación de funciones de manera reiterada" y "presuntas irregularidades en su gestión". En el PP se ha criticado desde ese momento que la concejala, tras extinguir voluntariamente su relación de afiliación con el partido, hubiera "retenido ilegítimamente" el acta obtenida "gracias a los votos dirigidos al proyecto de la alcaldesa".