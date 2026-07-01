Israel Fernández y Diego del Morao protagonizan la presentación en Sevilla de la cerveza 'Cruzcampo 1904'

Presentación de la cerveza Cruzcampo 1904 en Sevilla - CRUZCAMPO

SEVILLA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los artistas Israel Fernández y Diego del Morao protagonizaron este martes la cita de presentación de la cerveza 'Cruzcampo 1904' que tuvo lugar en Plaza Mayor de Las Setas de Sevilla en un evento gratuito y abierto al público.

La propuesta pretender "encontrar, al igual que el flamenco, el punto donde conviven autenticidad y creación", ha apostillado la compañía en una nota de prensa.

Durante el encuentro, la barra de bar se convirtió en un instrumento flamenco, una imagen cuyo objetivo era trasladar al público a un tablao, una costumbre "profundamente arraigada en el flamenco" para convertirla en el "símbolo de toda la noche".

En este sentido, la directora de la marca Cruzcampo, Laura Pérez, ha remarcado que al pensar en la presentación de este nuevo formato, querían una forma que no fuese "convencional". "Si la verveza quería presentar una propuesta diferente, su presentación también tenía que serlo. El compás nos permitía expresarla desde un lenguaje auténtico, reconocible y profundamente nuestro".