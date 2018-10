IU avisa de que la Junta adeuda ya "41,3" millones al Ayuntamiento por la no actualización de la Patrica

Publicado 15/10/2018 15:45:18 CET

SEVILLA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida ha vuelto a demandar este lunes al gobierno andaluz de Susana Díaz (PSOE) que "cumpla" la Ley de Participación en los tributos de la comunidad autónoma, conocida como Patrica, y aporte "de una vez" a la ciudad de Sevilla los 41,3 millones de euros que se le adeudan por este concepto desde 2012 por la no actualización del mismo.

IU ha escenificado esta reivindicación a las puertas del Palacio de San Telmo, donde los concejales de IU, Daniel González Rojas y Eva Oliva, y el coordinador local de la formación y candidato número cinco de Adelante Andalucía por Sevilla, Ismael Sánchez, han denunciado el "ahogo financiero" que la congelación de este fondo, que por ley debería incrementarse todos los años, supone para los municipios de la comunidad, privándoles de unos recursos fundamentales para prestar servicios públicos de calidad y afrontar inversiones necesarias en sus barrios.

En este marco, González Rojas ha recordado que, si bien el acuerdo presupuestario firmado este año por el alcalde de la capital, Juan Espadas (PSOE), con el PP, incluía la reclamación de la actualización de la Patrica a la Junta de Andalucía por parte del Ayuntamiento, la realidad es que en las cuentas elaboradas por el gobierno local socialista para 2019 tan sólo se prevé un incremento de 2,5 millones de euros por esta cuestión, una cantidad "totalmente insuficiente".

"No sabemos si el PP se conformará con esta migaja, pero ha quedado claro que Espadas no tiene ninguna voluntad de exigirle a sus compañeros de partido en el gobierno andaluz el cumplimiento de la ley", ha subrayado González Rojas. De este modo, ha precisado que con los más de 41 millones que la Junta le debe a la ciudad por la Patrica podría multiplicarse, entre otras cosas, el presupuesto municipal destinado al fomento del empleo, a políticas de igualdad y lucha contra la violencia de género, a la promoción de vivienda pública, o a inversiones en colegios. "Pero Espadas no se atreve a pedirle a Susana Díaz lo que nos pertenece", ha lamentado.

Por su parte, Ismael Sánchez ha reclamado "el fin de este maltrato de la Junta a los ayuntamientos", remarcando que el incumplimiento de esta ley autonómica implica ya una deuda de más de 700 millones de euros con las entidades locales andaluzas, de los que 156 corresponden a municipios de la provincia sevillana.

Igualmente, el coordinador local de IU y candidato de Adelante Andalucía ha tachado de "peregrinas" las excusas dadas hasta ahora por el PSOE para "justificar" la congelación de unos ingresos estructurales que, según ha puntualizado, podrían dedicarse a numerosos planes de empleo, actuaciones de mejora y climatización en colegios públicos y a todo tipo de inversiones dirigidas a reactivar la vida económica de la ciudad.

Por último, desde IU han anunciado que preguntarán por este tema al gobierno de Juan Espadas en el próximo Pleno municipal. "Queremos saber cuáles son las negociaciones que el Ayuntamiento ha tenido con la Junta para consignar 2,5 millones por la Patrica en el presupuesto de 2019 y por qué se ha fijado esa cantidad y no los 41 millones que se nos deben", ha señalado González Rojas. "Espadas no puede seguir mirando hacia otro lado y mostrándose cómplice ante esta injusticia", ha concluido.