IU avisa de planes para "un quiosco con veladores" en la zona de los árboles a talar por el mercado de la Carne

Publicado 01/04/2019 17:19:20 CET

SEVILLA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Después de que el edil de Hábitat Urbano del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, descartase en el último pleno "revocar" la tala de once árboles de la calle Alejo Fernández afectados por el proyecto de restauración y adaptación del antiguo mercado de la Puerta de la Carne como nuevo espacio de ocio, el portavoz municipal de IU y candidato número dos de Adelante a las municipales, Daniel González Rojas, ha advertido de que el citado proyecto contempla además "un quiosco con terraza y veladores" en la zona donde serán talados los mencionados árboles.

El asunto queda reflejado en una resolución emitida el pasado 5 de febrero por el Área de Medio Ambiente, Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla y recogida por Europa Press, en la que dicho departamentos autoriza la tala de once árboles de la calle Alejo Fernández. En el documento se detalla que los árboles a talar son once ejemplares de 'melia azedarach', "afectados" por el comienzo de las obras del citado proyecto y "cuyo trasplante no es viable" según reflejaría un informe técnico del área de Parques y Jardines.

A tal efecto, fuentes municipales precisaban a Europa Press que esta medida es "complementaria" al inicio de las obras de reforma y transformación del edificio, indicando que estos árboles se ven afectados por la iniciativa al haber sido proyectado el sótano del futuro recinto precisamente bajo ellos, según el diseño original elaborado en su momento.

LA "AMPLIACIÓN" DEL SÓTANO

Al respecto, el pleno ordinario celebrado el pasado viernes por el Ayuntamiento incluyó una intervención de una asociación de vecinos del entorno del mencionado recinto, cuya portavoz avisaba de que tales personas desconocían "los pormenores" del proyecto, en alusión a "los perjuicios medioambientales".

"No es admisible ampliar el sótano un 150 por ciento de la superficie inicial bajo la excusa de que es imprescindible para instalar la climatización porque no puede ir en la cubierta al ser un edificio protegido", avisaba esta portavoz vecinal, opinando que el proyecto original incurría en "un error de superficie".

"Donde hoy hay sombra y masa arbórea habrá una inmensa salida de aire caliente", alertaba la portavoz vecinal, exponiendo que "no se ha explicado la tala de once melias sanas en un barrio tan necesitado de zonas verdes". Por eso, y asegurando que "hay alternativas" técnicas para solucionar la instalación de la climatización "sin perder el arbolado", reclamaba "revisar el proyecto, que se revoque la tala y que la iniciativa sea compatible con los árboles".

Antonio Muñoz, no obstante, negó cualquier "oscurantismo" en torno a esta iniciativa y recordaba que el mismo ha sido sometido a una presentación pública y al correspondiente periodo de información. "No tengo que revocar ninguna orden de tala porque no hay una orden de tala de árboles, sino un proyecto de rehabilitación del patrimonio", aseveraba, defendiendo que la iniciativa goza de "todos los informes y parabienes" técnicos y llamando a tener en cuenta "la rehabilitación íntegra" del recinto.

González Rojas, al respecto, ha manifestado que los términos actuales del proyecto implican "privatizar una plaza que no pertenece a la parcela del antiguo mercado pero estorba al negocio de unos pocos para poner veladores y talar once árboles". "El fin no puede justificar los medios", indica, acusando a Espadas de practicar el "urbanismo a la carta y plegarse a los intereses de la iniciativa privada".

Según expone, la actuación prevista en el antiguo mercado implica una "privatización de facto que, por cierto, no se contemplaba originalmente" y que ha ido añadiéndose mediante sucesivos modificados del proyecto inicial, para que la adjudicataria del centro de ocio y gastronomía pueda alojar en el subsuelo de la parcela diversas instalaciones técnicas del edificio. "Pero ahí no queda la cosa, sino que, una vez liberado ese espacio de árboles, la operación se completaría con la implantación de un quiosco con terraza y veladores en la superficie", ha advertido.

"Estamos ante un nuevo atentado al patrimonio público y verde de la ciudad. Un auténtico despropósito, un atropello que Espadas no solo no se plantea reconsiderar, sino que pretende vestir de proyecto ejemplar cuando implica la apropiación por la cara de un suelo de todos los sevillanos", ha concluido el portavoz municipal de IU.