IU-CA eleva al pleno medidas en favor de la accesibilidad universal

Publicado 21/12/2015 17:24:29 CET

SEVILLA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida propondrá en el Pleno del Ayuntamiento de este miércoles una batería de medidas con las que busca mejorar la accesibilidad universal en la ciudad de Sevilla y eliminar las numerosas barreras arquitectónicas a las que han de enfrentarse diariamente las personas con diversidad funcional en sus desplazamientos por la capital hispalense.

Así lo ha anunciado este lunes el portavoz municipal de IU, Daniel González Rojas, quien ha precisado que con esta moción, su fuerza política se hace eco de las reivindicaciones de las distintas organizaciones que integran la plataforma 'Una ciudad para todos' (Peatones de Sevilla, Vida Independiente Andalucía, Asociación de Usuarios de Perros Guías) y que trabajan para lograr una Sevilla "cien por cien accesible".

En concreto, IU reclama la puesta en marcha de una Oficina Técnica de Accesibilidad "que funciones de verdad", ya que "aún no está claro para qué ha servido el departamento creado con ese mismo nombre por el anterior Gobierno del PP o cuáles han sido sus funciones". No en vano, la ciudad "sigue presentando innumerables dificultades de acceso y tránsito, cuando no barreras infranqueables, incluso en obras nuevas".

De modo que, frente al "fiasco" de la Oficina de Accesibilidad de Zoido, IU apuesta por un organismo que disponga de personal y presupuesto propios; con capacidad para recibir y dar curso a las demandas de los ciudadanos; que supervise las obras realizadas en materia de planeamiento, infraestructura, urbanización, edificación o transporte; que pueda sancionar a quién incumpla la ordenanza para la accesibilidad universal en vigor; y que rinda cuentas ante el Pleno y el Consejo Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad.

Igualmente, IU propone que esta nueva oficina diseñe un Plan Estratégico de Accesibilidad Universal, de forma consensuada y participada con los colectivos afectados, al objeto de "promover aquellas actuaciones que puedan repercutir positivamente en el mayor número posible de personas en la ciudad".

Además, Izquierda Unida defiende en su moción el desarrollo de una red básica de itinerarios peatonales en el centro, que haga posible atravesarlo a pie o en silla de ruedas con comodidad y seguridad de acuerdo a los criterios de accesibilidad universal.

En esta misma línea, el grupo municipal de IU plantea limitar el acceso del tráfico privado en el casco histórico y reorganizar la carga y descarga y el transporte público para evitar su circulación por aquellos lugares donde no existan itinerarios peatonales accesibles. Y es que esta zona de la ciudad es actualmente una de las más problemáticas para las personas con movilidad reducida debido a su tradición arquitectónica, a las peculiaridades del viario, pero sobre todo a la nefasta política del PP, que en el mandato anterior levantó las restricciones al vehículo privado y permitió la ocupación sistemática de espacios públicos a través de la instalación de veladores, anuncios comerciales y otros obstáculos similares.

"Es hora de empezar a revertir el retroceso que Sevilla ha sufrido en materia de accesibilidad universal en los últimos años y de que las personas con discapacidad funcional puedan desarrollar sus actividades cotidianas con completa normalidad y en plano de igualdad al resto de la ciudadanía", ha indicado González Rojas. Por todo ello, el portavoz de IU espera que la Corporación Municipal esté "a la altura de las circunstancias" y apruebe este miércoles las propuestas que su grupo elevará al respecto.