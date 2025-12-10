IU denuncia ante Fiscalía de Sevilla "prevaricación urbanística" en Altadis al "convertir zonas verdes en aparcamientos"

El concejal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, y el letrado Francisco Tejado en la Audiencia de Sevilla. - EUROPA PRESS

SEVILLA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, ha presentado en nombre del grupo una denuncia ante la Fiscalía de Sevilla en la que ha advertido de la posible comisión de presuntos delitos de prevaricación urbanística y administrativa, malversación, cohecho, tráfico de influencias, infidelidad en la custodia de documentos, fraudes y exacciones ilegales, entre otros, en relación con las obras ejecutadas en los suelos del proyecto urbanístico del grupo promotor KKH en los terrenos de la antigua planta tabaquera de Altadis.

Según el escrito remitido a la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, los denunciantes aseguran que se han ejecutado obras en la zona verde del Parque Manuel Ferrand, en el Distrito de Los Remedios, que habrían "transformado aproximadamente 700 metros cuadrados de zona verde en aparcamientos en superficie, previa tala (ya ejecutada) de ejemplares arbóreos de gran porte".

"Hablamos de 700 metros cuadrados que ocupaban un parque de uso público y que ha sido usurpado por la empresa constructora y la empresa adjudicataria concesionaria, que construirá un aparcamiento subterráneo de hasta tres plantas. Esto se ha hecho haciendo una adecuación menor del proyecto. Entendemos que esta adecuación menor no se ajusta a derecho y, por tanto, queremos que la Fiscalía investigue estos hechos", ha enmarcado el concejal en declaraciones a medios de comunicación.

La formación asegura que esta actuación se ha tramitado como "adecuación menor", aunque, a su juicio, en realidad constituye una urbanización exterior completa destinada a dotar de servicios al futuro hotel de cinco estrellas y otros usos lucrativos previstos en el ámbito de Altadis.

"Estamos hablando de 700 metros cuadrados, que no son pocos en un barrio como Los Remedios, que es el distrito que menos equipamiento público tiene de toda la ciudad", ha señalado, al tiempo que ha enmarcado que "el Ayuntamiento ha presentado como simples ajustes técnicos lo que en realidad es una actuación urbanizadora de gran envergadura, que debía haberse tramitado como Suelo Urbano No Consolidado, con cesiones obligatorias y control público. Al no hacerlo, podría haber incurrido en delitos graves".

El concejal también denuncia que la falta de modificación del Plan General de Ordenación Urbana habría permitido que la empresa concesionaria mantenga más de 4.000 metros cuadrados que, según IU, debían haberse revertido a la ciudad como equipamiento dotacional.

"Pero para colmo, con esta supuesta zona peatonal, que realmente va a ser un parking para uso y disfrute de los clientes del hotel y no del barrio, entendemos también que se está imposibilitando el acceso para los vecinos y vecinas de los remedios de la ciudad de Sevilla desde el barrio hasta el río Guadalquivir, cuya linde, cuya ribera también es pública", ha añadido.

Al respecto, el director jurídico responsable del caso, el letrado Francisco Tejado, ha explicado en declaraciones a medios que la denuncia se asienta sobre dos aspectos, la "destrucción" de la zona verde para "construir un aparcamiento subterráneo" y, por otro lado, la "protección del interés del inversor privado".

Además, ha enmarcado que la Modificación Puntual 54 (MP54) del PGOU "se apoya en una ficción administrativa: considera consolidado un suelo que, por las propias obras ejecutadas, es objetivamente no consolidado". Tejado indicó que las separatas técnicas del proyecto, incorporadas a la denuncia, "demuestran que las infraestructuras existentes eran insuficientes para el nuevo aprovechamiento lucrativo y que ha sido necesaria una completa reurbanización exterior. Esto implicaba, por ley, otro procedimiento, mayores controles y cesiones de suelo y aprovechamiento a favor del interés público, que nunca se han producido".

"Se atenta contra el interés general y consideramos que, además, se ha hecho de manera grosera, dado que no constan informes sobre la legalidad del proyecto en la Secretaría General ni en la intervención general del Ayuntamiento", ha aseverado.

Por todo ello, IU ha incidido en una nota que solicita la suspensión inmediata de las obras que afectan al Parque Manuel Ferrand, la restitución íntegra de la zona verde y del acceso peatonal eliminado, la revisión de oficio de la Modificación Puntual 54 y la depuración de responsabilidades políticas y técnicas.

Cabe enmarcar que el Ayuntamiento aprobó el pasado junio de forma definitiva el Estudio de Ordenación de la zona norte de la antigua Fábrica de Tabacos con el voto a favor del PP, PSOE y Vox y en voto en contra de Con Podemos-Izquierda Unida, algo que el concejal de Urbanismo, Juan de la Rosa, destacó como "un paso más importante el proyecto Altadis de 360 grados tan importante para el barrio de Los Remedios y para la ciudad de Sevilla".

Según detallaba el concejal, la aprobación definitiva conllevaba el cambio de uso de 4.600 metros de equipamiento privado a servicios terciarios y la ampliación del espacio libre central del edificio para "favorecer la permeabilidad norte en la parcela". Un proyecto que, en palabras de De la Rosa, supone "un foco de atracción empresarial y actividad económica".

En esta línea, cabe contextualizar que se trata de unas obras ante las que los vecinos han criticado el "recorte" del parque infantil de Manuel Ferrand, situado junto a la rotonda de Las Cigarreras y "mover el parque para perros, además de la reducción de 15 aparcamientos".

Además, la familia del escritor y periodista Manuel Ferrand (1925-1985) ha mostrado con anterioridad su "rotundo rechazo" a que el proyecto urbanístico implique "reducir en más de un 40 por ciento la superficie" de los jardines dedicados a este novelista ganador del premio Planeta en 1968 y premio Elisenda de Moncada en 1966; lamentando la desaparición de árboles "antiguos y de gran porte".