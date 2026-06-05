IU exige al alcalde de Sevilla medidas urgentes ante el "deterioro laboral y material" del Cementerio de San Fernando

Archivo - Imagen de archivo de la entrada del Cementerio de San Fernando, a 6 de marzo de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Sevilla ha exigido al gobierno de la ciudad que adopte medidas urgentes ante la situación que atraviesa el Cementerio Municipal de San Fernando que, según la formación, presenta "importantes deficiencias laborales, preventivas y materiales que afectan tanto a la plantilla como a la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía".

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, el concejal de IU en el Ayuntamiento, Ismael Sánchez, ha señalado que la situación es "especialmente preocupante" en determinadas dependencias como el horno crematorio, donde se han denunciado problemas de ventilación y extracción, aire cargado de partículas, polvo de cenizas en el triturado final y elementos de los hornos en un estado de deterioro alarmante.

En este sentido, el edil ha afeado que la situación de la parrilla de los hornos es "inaceptable" y ha advertido de que el Cementerio Municipal "no puede seguir funcionando" con parches, falta de personal, instalaciones deterioradas y trabajadores "expuestos a riesgos que deberían estar evaluados, corregidos y prevenidos desde hace tiempo".

Además, ha afirmado que el gobierno municipal "debe actuar de inmediato para garantizar la seguridad y la salud laboral de la plantilla", mediante una evaluación de riesgos "específica y actualizada" de todos los puestos de trabajo del cementerio, con "especial atención" al horno crematorio, sepultureros, personal de exhumaciones y personal de oficina, así como mediciones ambientales, revisión de extractores, dotación adecuada de EPIs, formación específica y vigilancia de la salud.

Asimismo, el concejal ha subrayado que "no se puede normalizar que un trabajador esté respirando aire cargado de partículas potencialmente tóxicas" o manipulando restos y cenizas "sin que existan todas las garantías preventivas".

PROBLEMAS AGRAVADOS CON EL VERANO

La formación también ha alertado de los "problemas de plantilla que pueden agravarse durante el verano" por las vacaciones del personal y la falta de cobertura suficiente de los puestos.

Ante esta situación, IU ha reclamado la cobertura de vacantes, la activación de bolsas de trabajo, la sustitución de bajas y ausencias y una organización del servicio que evite la "sobrecarga de la plantilla". "Un servicio esencial no puede depender del sobreesfuerzo permanente de sus trabajadores", ha incidido el concejal.

Entre las reivindicaciones trasladadas por IU se encuentran también el pago de las exhumaciones, el reconocimiento de la peligrosidad para sepultureros y otros puestos expuestos a riesgos específicos, así como la aplicación del factor de penosidad al personal de oficina, que atiende diariamente situaciones "de enorme carga emocional y social".

Sánchez ha reclamado además "inversiones materiales urgentes", como la reparación o sustitución de elementos deteriorados de los hornos, la mejora de los sistemas de extracción y ventilación, la revisión integral de las instalaciones y la dotación de cámaras frigoríficas suficientes para custodiar féretros cuando las condiciones climatológicas u organizativas "impidan proceder de forma inmediata a la inhumación o incineración".

Para el concejal, resulta "incomprensible" que el cementerio municipal "no cuente con todos los medios necesarios para responder con garantías ante episodios de calor extremo, incidencias de personal o circunstancias que obliguen a retrasar una inhumación o una cremación". Izquierda Unida llevará este asunto a la Comisión de Control del Ayuntamiento de Sevilla para "exigir explicaciones" al gobierno de Sanz y "reclamar un calendario concreto de actuaciones".