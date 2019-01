IU Sevilla critica que Espadas “pasa olímpicamente” de la imprenta municipal

Publicado 29/01/2019 16:53:40 CET

SEVILLA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Daniel González Rojas, ha criticado este martes que el gobierno local de Juan Espadas (PSOE) "pasa olímpicamente" de la imprenta municipal, un servicio público "fundamental para el buen funcionamiento del Consistorio hispalense al que está dejando morir".

"El PSOE no solo lleva meses castigando a la plantilla con un importante aumento del volumen de trabajo debido a la no cobertura de plazas, es que directamente pasa de responder a las preguntas que le hacemos sobre la situación del servicio", ha explicado en un comunicado Rojas, quien ha lamentado las carencias de la imprenta municipal en septiembre, tras la que realizó una serie de preguntas al gobierno de Espadas en noviembre que "aún no ha contestado, a pesar de que el plazo para ello es 15 días".

En concreto, Rojas planteaba en la batería de preguntas al gobierno los motivos por los que no se cubren las plazas vacantes, los perfiles de estos puestos ante la "precaria situación" por la que pasa la plantilla, que se encuentra "bajo mínimos, ya que de los 21 profesionales que figuran en la relación de puestos de trabajo (RPT) solo trabajan siete". "De ahí que los trabajadores no den abasto en el día a día", advierte.

En su opinión, "es muy lamentable la actitud de Espadas con este servicio público que siempre ha desarrollado de forma rápida y eficiente todos los impresos de funcionamiento interno del Ayuntamiento y que permanentemente recibe pedidos de las distintas delegaciones, de los distritos municipales y de otros organismos autónomos como la Agencia Tributaria o el Consorcio de Turismo".

"No sabemos si es un problema de voluntad política o de incapacidad, o de las dos cosas a la vez. No entendemos esa dejadez absoluta del alcalde del PSOE que no es capaz ni de responder a una consulta. Ya vimos su actitud el pasado Pleno al que solo ha llevado dos tristes iniciativas. Está claro que hasta él mismo da por amortizado su mandato", ha señalado Rojas, quien ha insistido en que se debe acabar con el "tapón" que hay en el área de Recursos Humanos.