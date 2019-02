IU Sevilla critica la "privatización" de la plaza junto al antiguo Mercado de la Carne y pide no talar once árboles

Publicado 15/02/2019 13:22:09 CET

SEVILLA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz municipal de Izquierda Unida en Sevilla, Daniel González Rojas, ha criticado este viernes la "pésima orientación" que el gobierno de Juan Espadas (PSOE) ha terminado dando al proyecto de rehabilitación del antiguo Mercado de la Carne, al "plegarse una vez más a los intereses de la iniciativa privada, sacrificando con ello espacios públicos y zonas verdes que son de todos los ciudadanos".

En un comunicado, González Rojas ha lamentado que, pese a las críticas que el alcalde del PSOE hizo en la oposición a la reforma promovida por el anterior gobierno del PP de este edificio, al entender que no se primaba suficientemente el interés general, "el tiempo ha confirmado que Espadas no tenía ninguna alternativa digna para ese espacio".

"No en vano, lo que en su día iba a ser el Pompidou sevillano se va a reducir, finalmente, a otro centro comercial más con una minúscula zona cultural", agrega, incidiendo en que, "para colmo, conllevará la privatización de la plaza exterior y la tala de once árboles que, si bien no pertenecen a la parcela del antiguo mercado, estorban al negocio de unos pocos".

"Para este viaje no hacían falta alforjas", ha señalado el portavoz de Izquierda Unida, quien lamenta que el PSOE practique en este caso el mismo "urbanismo a la carta" que tanto le reprochó a Zoido y "no haga nada por salvaguardar el carácter público y cultural de este histórico edificio, como prometió en su momento".

En este sentido, señala que la prueba más evidente de esta "triste realidad" es la "apropiación por la cara" que se pretende hacer de la plaza anexa al antiguo mercado para colocar allí las casetas de obras y apilar escombros y residuos, "cargándose de paso once melias que están completamente sanas".

"Es una privatización de facto que, por cierto, no se contemplaba originalmente y que ha ido añadiéndose a sucesivos modificados del proyecto inicial, y ampliándose, para que la futura adjudicataria del centro de ocio y gastronomía pueda alojar en el subsuelo de la parcela diversas instalaciones técnicas del edificio. Pero ahí no queda la cosa, sino que, una vez liberado ese espacio de árboles, la operación se completaría con la implantación de un quiosco con terraza y veladores en la superficie", advierte.

En su opinión, se está ante "un nuevo atentado al patrimonio público y verde de la ciudad", tras lo que ha exigido al gobierno de Espadas que haga público el proyecto de restauración del antiguo Mercado de la Carne y "dé las explicaciones oportunas sobre este despropósito".

Del mismo modo, González Rojas ha pedido al alcalde que "recapacite" y sea sensible a las demandas de la Plataforma Salva tus Árboles, que incluso ha ofrecido al Ayuntamiento el trabajo de sus técnicos con el fin de impedir que este proyecto "destroce" otra plaza de Sevilla y de evitar la tala prevista de ejemplares.

"Una vez más, la sociedad civil va por delante de las instituciones y pone sobre la mesa alternativas al afán privatizador del PSOE", ha aseverado el portavoz de la formación de izquierdas. Así, ha elogiado el papel activo que esta plataforma ciudadana viene desempeñando en defensa del arbolado y las zonas verdes de la capital hispalense y ha dejado claro que el "atropello que Espadas pretende llevar a cabo en el antiguo Mercado de la Carne y su entorno no contará con el silencio de IU".