IU Sevilla critica los "recortes en verano" en los autobuses interurbanos y el "abandono a miles de usuarios"

El portavoz municipal de IU, en una estación de transporte metropolitano - IU SEVILLA

SEVILLA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida ha criticado el deterioro del servicio de autobuses interurbanos que conecta Sevilla con los municipios del área metropolitana y de la provincia, "una situación que se agrava cada verano con los cambios de horarios y la reducción de frecuencias aplicadas por las empresas concesionarias".

En una nota de prensa, el portavoz municipal de IU en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, ha advertido de que "cada verano se repite la misma historia: las empresas concesionarias recortan servicios, reducen frecuencias y modifican horarios sin que la Junta de Andalucía garantice una alternativa digna para miles de personas que dependen del transporte público".

Sánchez ha señalado que estos recortes "no son un problema menor ni una simple adaptación estacional", sino una decisión que "impacta directamente" en la vida cotidiana de la gente trabajadora, estudiantes, personas mayores, usuarios de servicios sanitarios y ciudadanos que necesitan desplazarse a Sevilla para acudir a hospitales, centros administrativos, juzgados, estaciones, centros de trabajo o actividades culturales y de ocio.

"Parece que en verano se da por hecho que todo el mundo está de vacaciones, pero la realidad es muy distinta. Hay miles de personas que siguen trabajando, que tienen turnos, citas médicas, trámites administrativos, visitas a familiares hospitalizados o necesidades de movilidad que no desaparecen porque llegue julio o agosto", ha afirmado el concejal.

A ello se suma, a juicio de IU, la situación ya denunciada por la formación el pasado año: cancelaciones, retrasos, falta de mantenimiento, vehículos en mal estado y una estación de Plaza de Armas que sigue sin ofrecer unas condiciones adecuadas para usuarios.

"Estamos hablando de un servicio público esencial gestionado por empresas privadas en régimen de concesión de la Junta. Por tanto, la administración autonómica no puede lavarse las manos. Tiene la obligación de controlar, fiscalizar y garantizar que se presta un servicio suficiente, digno y adaptado a las necesidades reales de la población", ha subrayado Sánchez.