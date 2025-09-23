IU Sevilla exige medidas urgentes en el 'skate park' de Plaza de Armas "tras su recepción hace más de un año"

El concejal de IU Sevilla con las pistas del 'skate park' de Plaza de Armas al fondo. - IU SEVILLA

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, ha expresado su "profunda preocupación y absoluta indignación" ante la situación actual del 'skate-park' en Plaza de Armas, una instalación deportiva pública que sufre un "grave estado de abandono" a pesar de que, "hace más de un año, fue recepcionada oficialmente por el Instituto Municipal de Deportes (IMD) tras la segregación aprobada por la Gerencia de Urbanismo".

En una nota de prensa, Sánchez ha denunciado que "nos encontramos con una infraestructura deportiva en pleno centro de la ciudad que exhibe grietas peligrosas, suciedad acumulada, vegetación sin podar y elementos urbanos en deterioro: un escenario que atenta contra la seguridad de los usuarios y contra el derecho de la ciudadanía a disponer de equipamientos deportivos municipales dignos".

El concejal de IU ha señalado que los principales problemas que presenta la instalación son la existencia de grietas y desperfectos en el pavimento que comprometen la práctica segura del 'skate', "la acumulación de residuos y suciedad --incluidos vidrios rotos y plásticos-- y la falta de mantenimiento básico". Por ello, Izquierda Unida reclama una intervención "integral y urgente" que no solo garantice la reparación del pavimento y la eliminación de grietas, sino también la limpieza y retirada de residuos, así como la poda de la vegetación y la mejora del entorno.

Junto a estas actuaciones, la formación de izquierdas plantea la instalación de mobiliario urbano, iluminación nocturna y señalización deportiva, además de que se evalúe la incorporación de servicios complementarios como baños públicos y zonas de sombra.