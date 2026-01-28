IU Sevilla insta a la devolución de las tasas "cobradas de forma indebida" a los placeros de los mercados de abastos

Archivo - El portavoz municipal de la confluencia Podemos-IU, Ismael Sánchez (d), durante su intervención en el Pleno extraordinario sobre el estado de la ciudad. A 21 de julio de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado este miércoles que ha presentado en el Consistorio una iniciativa para que el gobierno municipal proceda a la devolución de oficio de todas las tasas cobradas de forma indebida a los placeros de los mercados de abastos de la ciudad. Según el partido, esta decisión ha sido motivada tras la publicación "de la sentencia del Tribunal Supremo que anula una de las tasas previstas en la ordenanza reguladora de los mercados".

Según ha enmarcado la formación en una nota, la sentencia del Alto Tribunal señala que la ordenanza municipal no definía de forma adecuada el hecho imponible ni el servicio prestado, lo que llevó a que numerosos comerciantes abonaran cantidades que ahora se consideran indebidas. "Esta situación hace necesario que el Ayuntamiento actúe de manera diligente y garantice que todos los placeros afectados recuperen lo pagado en exceso", han añadido al respecto.

Por ello, el concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, ha registrado una iniciativa para que el Ayuntamiento inicie de oficio el procedimiento de devolución a quien corresponda, en aras de "evitar" que sean los comerciantes "quienes tengan que iniciar reclamaciones individuales".

La propuesta, según IU, incluye además la solicitud de un informe detallado a las áreas municipales competentes sobre el alcance económico de estas devoluciones, con el objetivo de garantizar la total transparencia y ofrecer información precisa a la ciudadanía y a los mercados afectados.