IU Sevilla pide a Consistorio que use "todos los instrumentos" para evitar el desahucio del edificio de la calle Verdad

El concejal de IU en el Ayuntamiento de Sevilla Ismael Sánchez. - IU SEVILLA

SEVILLA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, ha instado Consistorio a usar "todos los instrumentos a su alcance" en el marco del proceso de desahucio en el que se encuentra el edificio de viviendas de protección oficial situado en la calle Verdad 54, en el barrio de Palmete de la capital andaluza.

Según una nota de prensa emitida por el grupo municipal, IU pide de igual forma "defender los intereses de estas familias frente a una actuación bancaria que resulta socialmente injusta y jurídicamente cuestionable".

Asimismo, ha advertido de una "situación de extrema inseguridad jurídica", dado que, asegura, once familias del barrio de Palmete se encuentran en esta situación, con nueve menores. Al tiempo, ha apostillado que "se pueden enfrentar a desahucios pese a contar con contratos de alquiler con opción a compra plenamente vigentes".

Sánchez ha tildado de "inaceptable" que el Ayuntamiento de Sevilla "permanezca impasible" ante "un conflicto que afecta directamente al derecho a la vivienda y que tiene su origen en una operación en la que intervinieron actores públicos". "La pasividad municipal está contribuyendo a agravar un problema social de enorme gravedad, especialmente en un contexto de emergencia habitacional como el que vive la ciudad", ha remarcado.

Cabe enmarcar que, el pasado mes de diciembre, la líder de Podemos Sevilla y concejala en el Ayuntamiento, Susana Hornillo, pedía al alcalde, José Luis Sanz, que incorporase el edificio de viviendas de protección oficial situado en la calle Verdad 54, en el barrio de Palmete, al parque público municipal y "garantice la continuidad" de las 11 familias residentes que se encuentran actualmente en riesgo de desahucio.

Al hilo, Hornillo indicaba entonces que el inmueble "nunca debió ser vendido en subasta a un banco ni, posteriormente, acabar en manos de un fondo internacional", debido a que el edificio dispone de una carga de VPO "de 30 años inscrita desde 2013".

De la misma forma se ha pronunciado al respecto el conjunto Barrios Hartos, que el pasado mes de noviembre, junto a otras organizaciones sociales, se manifestaba frente al Ayuntamiento de Sevilla ante el anuncio de desahucio de once familias de un edificio en la calle Verdad en el barrio de Palmete que ha pasado a ser gestionado por una entidad bancaria. Entonces, pedían al Ayuntamiento y la Junta de Andalucía que obliguen al banco a "respetar las condiciones de las familias".

Los vecinos, según Barrios Hartos, "tienen contratos en vigor, con alquiler y opción a compra", y el banco ha solicitado "el desalojo inmediato a pesar de ello". Asimismo, indicaban que "no se han tenido en cuenta" los informes de Servicios Sociales que detallan su "situación regular y compromiso continuo de pago". "Tampoco se han valorado los 9 menores que crecen en este bloque, mantenido y cuidado por los propios inquilinos", señalaban.