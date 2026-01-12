IU se suma a la críticas al Ayuntamiento de Sevilla por la devolución de parte de las ayudas destinadas a familias

Archivo - El portavoz municipal de la confluencia Podemos-IU, Ismael Sánchez, en el pleno del Ayuntamiento de Sevilla. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, ha denunciado la devolución de 880.000 euros por parte del Consistorio de ayudas destinadas a familias en situación de vulnerabilidad.

Según ha indicado en una nota remitida por el partido, esta circunstancia evidencia "el grave deterioro que sufren los servicios sociales municipales y la absoluta incapacidad del gobierno local para gestionar recursos esenciales".

El edil de IU ha subrayado que esta devolución "no es un hecho aislado", sino que se suma a antecedentes recientes como la devolución de más de 800.000 euros del programa Eracis, el pasado mes de junio, dirigido a la inclusión social y laboral en zonas desfavorecidas.

"Desde que Sanz es alcalde se han devuelto más de 2,3 millones de euros de fondos europeos, de la Junta o del Gobierno de España. Estamos hablando de recursos que podrían haber mejorado la vida de miles de personas y que se han perdido por falta de personal, planificación y voluntad política", ha afirmado Sánchez.

Para el portavoz de IU, la causa de esta situación es clara: "Esto es lo que ocurre cuando se tienen los servicios sociales medio desmantelados, con plantillas insuficientes y profesionales absolutamente saturados, que no pueden asumir la carga de trabajo ni tramitar en tiempo y forma las ayudas".

Desde Izquierda Unida han pedido "un refuerzo urgente "de los servicios sociales municipales, con la contratación de más personal y una reorganización que permita ejecutar íntegramente los fondos disponibles. "No se puede gobernar una ciudad como Sevilla devolviendo dinero destinado a combatir la pobreza mientras se mira hacia otro lado ante la desigualdad creciente", ha concluido el concejal.

EL AYUNTAMIENTO DEFIENDE SU GESTIÓN EN DERECHOS SOCIALES

Izquierda Unida se ha sumado a las críticas que también ha realizado el PSOE sobre esta materia.

El delegado de Derechos Sociales del Ayuntamiento, José Luis García, ha explicado que el reintegro parcial correspondiente a la anualidad 2024, ejecutada durante 2025, "obedece a causas objetivas del propio diseño del programa y a su interacción con otras prestaciones, en ningún caso a falta de voluntad política de este Gobierno ni a desatención a las familias".

En este sentido, ha indicado que estas ayudas se gestionan con fondos transferidos por la Junta de Andalucía y se conceden tras prescripción técnica de los profesionales de los Centros de Servicios Sociales. "Tras revisar la anualidad 2024, hemos identificado un factor determinante que han condicionado la ejecución: la renuncia creciente de solicitantes por el impacto directo en el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Al computar las ayudas familiares como ingreso, muchas familias pierden parte del IMV al año siguiente", ha señalado el edil.

El delegado ha señalado que, "precisamente para proteger la renta disponible de los hogares con menores y evitar efectos indeseados sobre el IMV", el Gobierno municipal ha puesto en marcha otros instrumentos, como la Tarjeta Familia, puesta en marcha en abril de 2025 con una dotación global de 4 millones de euros.