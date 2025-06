Iván Ferreiro vuelve a la Sevilla de "los momentos mágicos" para actuar este viernes en el Icónica

SEVILLA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Iván Ferreiro regresa a Andalucía para ofrecer un concierto en el Icónica Santalucía Fest de Sevilla, una cita que el artista gallego espera con ilusión y que le conecta con algunos de los momentos más mágicos de su carrera. Ferreiro, que ha recorrido escenarios de toda España, reconoce que Andalucía ocupa un lugar privilegiado en su memoria y en su corazón.

"Me gusta mucho Andalucía. De hecho, recuerdo cuando empezaba con Piratas que Málaga fue de los primeros sitios donde nos fue muy bien. Recuerdo tocar en la feria de Málaga, tocar en la feria de Córdoba", rememora el músico en una entrevista concedida a Europa Press.

Esos primeros éxitos en el sur fueron fundamentales para el desarrollo de su carrera, aunque no todo fue sencillo al principio, como recordaba el músico, Sevilla "fue un sitio que costó más".

Sin embargo, el esfuerzo tuvo recompensa y Ferreiro guarda un recuerdo imborrable de una noche mágica en la capital andaluza: "Tengo un recuerdo muy bueno de Sevilla en el año 92, 93, que tocamos al lado del río y tocamos con Radiohead, hicimos de teloneros con Piratas y ya me quedé enganchado para siempre. Es un día que recordaré toda mi vida".

"HAY ALGO MÁGICO" EN ANDALUCÍA

El vínculo de Ferreiro con Andalucía va mucho más allá de los escenarios. El músico evoca con nostalgia sus viajes en furgoneta por los pueblos andaluces, las cenas improvisadas en pequeños bares, el olor de los olivos y las flores, y la calidez de las noches estivales: "Hay algo mágico en Andalucía. Lo he disfrutado mucho y lo sigo disfrutando cuando puedo. Recuerdo ir en furgoneta a alguna ciudad para tocar o hacer algún pueblo y parar en algún pueblito en verano a cenar, el olor de los olivos, de las flores, sentarme en un sitio a tomar algo, las luces... Hay algo mágico".

Ferreiro destaca la hospitalidad andaluza y la compara con la gallega, ya que "desde fuera parece distinto, pero hay una cosa de recibir a los demás que es parecida a la de Galicia. Es un sitio que recibe a los demás, que les gusta ser anfitriones". El artista confiesa ser un apasionado de casi toda España, pero reconoce que Andalucía tiene una forma especial de disfrutar la vida y el placer.

El próximo concierto en Sevilla, dentro del Icónica Santalucía Sevilla Fest, será especial por varios motivos: el reencuentro con el público sevillano, la compañía de Los Levan --amigos y compañeros de escenario-- y las ganas renovadas de tocar tras una breve pausa en la gira. "Estoy deseando volver, la verdad, estoy deseando encontrarme con Sevilla, que es una de las ciudades que me ha cuidado siempre muy bien", asegura Ferreiro.

El músico destaca la intimidad y la conexión que se crea en los conciertos en Andalucía, especialmente en Sevilla, donde el público se muestra especialmente receptivo y entregado. "La última vez en la sala Custom fue un concierto precioso y estoy deseando volver", recuerda.

Ferreiro no descarta sorpresas en el escenario, como colaboraciones espontáneas con Love of Lesbian, y promete un concierto cargado de emoción y cercanía. "Tengo una tendencia personal a colarme en los conciertos. Tengo que ver cómo respira Santi Balmes, a ver de qué humor está y si veo que está de buen humor me cuelo rápidamente", bromea.

Con la mirada puesta en el 27 de junio, Iván Ferreiro se prepara para reencontrarse con el público andaluz y seguir sumando recuerdos mágicos a una historia de amor con Andalucía que, como él mismo dice, "es para siempre".