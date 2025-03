IX carrera solidaria de la Asociación Down Sevilla el día 23 en el parque del Alamillo

Presentación de la novena edición de la carrera solidaria 'CORRIENDOWN'. - ASOCIACIÓN DOWN SEVILLA

SEVILLA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Down Sevilla ha presentado esta mañana, en la sede de la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, la novena edición de la carrera solidaria 'CORRIENDOWN'. Un acontecimiento donde la ONG sevillana celebra el Día Mundial de las personas con síndrome de Down y, además, recauda fondos para continuar trabajando por el futuro de cientos de personas con discapacidad.

La IX edición de 'CORRIENDOWN' se celebrará el próximo Domingo, 23 de Marzo, en el parque del Alamillo. A las 10,00 comienza la carrera para los adultos con un recorrido de 5 kilómetros y, posteriormente, a las 11,30 se desarrolla la carrera 'Infantil' y 'Junior' con un trayecto de 500 metros.

A partir de las 11,45 horas dará comienzo 'RunParty', la parte más dinámica y de encuentro para las familias y asistentes con actuaciones, mercados de artesanías, actividades para los más pequeños, música en directo, castillo hinchable.

Las inscripciones ya se encuentran abierta en www.dorsalchip.es. El dorsal solidario para adultos tiene un precio de 10 euros y los dorsales solidarios 'Infantil' y 'Junior' tienen un coste de 8 euros.

El plazo para inscribirse finaliza el próximo Domingo, 16 de Marzo. Todo lo recaudado con los dorsales solidarios irá destinado íntegramente a la Asociación Down Sevilla. Existe también un 'Dorsal 0' donde aquellas personas que no pueden acudir, puedan realizar una donación para colaborar igualmente con el trabajo de la ONG 'Down Sevilla'. En www.downsevilla.org/ podrán encontrar el 'Dorsal 0'.

Durante la presentación se ha presentado el anuncio publicitario que animará a todos los sevillanos a participar en la carrera. Este año el anuncio vuelve a despertar las risas con el protagonismo del 'Montadito' que entregan al llegar a la meta a todos los corredores, invitando así a todos a una jornada familiar e inclusiva.

En la presentación ha participado, Ricardo Sánchez Antúnez, delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, quién ha destacado la importante y esencial labor que realiza Down Sevilla a la hora de articular una provincia global, incidiendo en la importancia de las asociaciones como herramienta de cohesión social; y ha resaltado la implicación de la Junta de Andalucía de impulsar y apoyar "esta riqueza de asociaciones" en beneficio de las personas más vulnerables.

El responsable de la Junta de Andalucía en Sevilla ha indicado que el Gobierno andaluz siempre será una herramienta útil para el movimiento del voluntariado de Sevilla. Así, ha matizado que una de las premisas principales del Gobierno de Juanma Moreno es la de trabajar en pro de la igualdad de oportunidades, abriendo las puertas de par en par de todos los espacios públicos a fin de hacer de Sevilla una ciudad mucho más humana, accesible e inclusiva. El Parque Metropolitano del Alamillo volverá a ser "escenario de la gran alegría de la solidaridad", ha subrayado Ricardo Sánchez.

También ha participado José Manuel Hermida, director de Down Sevilla, que ha ensalzado la importancia de un evento así para la entidad: "Nos permite seguir ofreciendo los apoyos necesarios para todas las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales con las que trabajamos diariamente, acorde a los modelos actuales de intervención, permitiendo así tener un futuro basado en la autodeterminación".

La Deportista Olímpica Blanca Manchón también ha acompañado a Down Sevilla en la presentación, para resaltar "los valores del deporte como vehículo de inclusión de las personas con discapacidad en Sevilla".

En la presentación han estado también presente el director del Parque del Alamillo, Manuel Campuzano, el delegado territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta n Sevilla, Francisco de Paula Juárez, y la delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, María Luisa Cava.

Bajo el lema "Cada uno a su ritmo, todos llegamos", la entidad quiere recalcar que lo importante no es cómo llegamos, si no el camino juntos hacia la meta. Un lema que refleja la diversidad en la sociedad, según Down Sevilla.