Los Jardines de Murillo de Sevilla acogerán la XVI Edición del Encuentro de Casas Regionales y Provinciales

SEVILLA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Hacienda, Administración y Transformación Digital, Juan Bueno, ha presentado este lunes en la Casa Consistorial el cartel anunciador de la XVI Edición de Casas Regionales y Provinciales de Sevilla, acompañado del Presidente de la Federación Sevillana de Casas Regionales y Provinciales de Sevilla. El evento tendrá lugar entre el 10 al 13 de octubre en los Jardines Murillo y contará con la participación de las 16 Casas Regionales y Provinciales para "acercar a la ciudadanía la cultura, gastronomía, idiosincrasia, música, bailes y demás particularidades que caracterizan a cada rincón de España".

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, en esta edición por primera vez la protagonista será la ciudad de Sevilla, "en lugar de haber una casa homenajeada como se ha hecho en anteriores ediciones". Sevilla volverá a reunir "a lo mejor de cada región en este encuentro que ya es un clásico del mes de octubre sevillano".

En este sentido, Bueno ha señalado que "el XVI Encuentro de Casas Regionales Y Provinciales en Sevilla es un evento que conlleva la realización de actividades recreativas y culturales en torno a la naturaleza y manifestaciones de las 16 casas regionales y provinciales participantes", otorgando la categoría de eje vertebrador a una "gran fiesta civil en la que se pretende relacionar, dentro de un encuentro de carácter anual, la pluralidad de nuestra cultura".

En esta edición el encuentro se inaugurará el próximo día 10 de octubre en el Salón Colón de la Casa Consistorial con un pregón, de la mano del cronista oficial de la isla de Gran Canaria y de la ciudad de las Palmas de Gran Canaria, Juan José Laforett. Posteriormente, el Presidente de la Federación Sevillana de Casas Regionales y Provinciales hará entrega a Sevilla del Premio Aldabón en reconocimiento hacia la ciudad.

En los Jardines de Murillo el mismo día 10 a partir de las 20,30h se realizará el acto de entrega de los Giraldillos de Honor por parte del Ayuntamiento a figuras reconocidas a propuesta de cada Casa Regional o Provincial por su implicación en el día a día en beneficio de nuestra ciudad que concluirá con un concierto de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla. Entre las actividades destaca la actuación prevista el día 12 de diciembre a las 12,00 horas de la Escuela David Torres y Peña Flamenca Monasterio de San Jerónimo.