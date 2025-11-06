Javier Fernández defiende la Diputación de Sevilla como "gran motor" en un encuentro con alcaldes de la Sierra Sur

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández (1d), visita el tanque de tormentas que se construye en Estepa (Sevilla) con aportación de fondos de la Diputación. - Joaquin Corchero - Europa Press

ESTEPA (SEVILLA), 6 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha defendido este jueves el papel de la institución provincial como "gran motor de los municipios". Lo ha hecho en un encuentro en Estepa (Sevilla) con alcaldes de 17 municipios de la Sierra Sur, beneficiarios de los dos nuevos programas con fondos Feder captados por la Diputación.

Según una nota de prensa remitida por la institución, Fernández ha llevado a cabo una agenda para "comprobar la repercusión" que tienen en el territorio los programas, inversiones y las ayudas estratégicas impulsadas por la Diputación, con el objetivo de fortalecer el tejido social y productivo y mejorar la calidad de vida y los servicios públicos.

En esta línea, ha destacado que durante el mandato de Fernández de han destinado más de 50 millones de euros a los municipios de la Sierra Sur con programas como el Más Sevilla, el Sevilla 107 y el nuevo Sevilla 2030.

En el encuentro con alcaldes y alcaldesas se han abordado las líneas de actuación, la coordinación institucional y el calendario de los dos programas europeos, dentro de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL), captados por la Diputación. Ambas iniciativas suman más de 14 millones de eirps, de los cuales el 85% son fondos europeos.

La primera, 'Talento e inteligencia territorial', se desarrollará en el Área Urbana Funcional (AUF) de Osuna, integrada por este municipio y por Algámitas, Los Corrales, Lantejuela, Martín de la Jara y El Saucejo, centrada en combatir los procesos de despoblación, favorecer la retención de jóvenes y profesionales y posicionar esta zona como territorio inteligente y sostenible, con capacidad para atraer el talento e impulsar la innovación local.

La segunda, 'Economía Verde: Impulsando el Desarrollo Territorial Sostenible', se despliega en el AUF de Estepa, que incluye a Aguadulce, Badolatosa, Casariche, Gilena, Herrera, Lora de Estepa, Marinaleda, Pedrera, La Roda de Andalucía y El Rubio. El propósito es consolidar a toda esta zona como referente en económica verde y sostenibilidad.

Por su parte, el alcalde de Estepa, Antonio Jesús Muñoz Quirós, ha agradecido "la coordinación y dirección de la Diputación de Sevilla" para "mejorar nuestros servicios públicos y nuestras infraestructuras", con proyectos en torno al ecoturismo, la innovación y la sostenibilidad. En el municipio está prevista la construcción de un centro de innovación tecnológica sobre economía verde.

VISITA AL NUEVO TANQUE DE TORMENTAS DE ESTEPA

En paralelo, Fernández ha visitado las obras de tanque de tormentas que se construye en Estepa y que tiene como finalidad minimizar las inundaciones que se producen en el municipio durante los episodios de lluvias intensas, un fenómeno que se estima que aumentará en frecuencia e intensidad en los próximos años como consecuencia del cambio climático.

La Diputación financia al completo esta actuación, con una inversión de 5,7 millones de euros y un plazo de ejecución de doce meses. Incluye la construcción de una nueva red de drenaje en el Polígono Industrial Sierra Sur, un cajón bajo la A-92 que evacuará las aguas y una balsa de laminación al otro lado de la autovía, con las funciones de tanque de tormentas para recoger las grandes avenidas de aguas o escorrentías peligrosas y evacuarlas de forma controlada.

Esta balsa tendrá capacidad para unos 65.000 metros cúbicos de agua, suficiente para que pueda recoger el caudal de la máxima tormenta de la que hay registro en los últimos 500 años. Como singularidad y en tanto que no esté inundado, este espacio podrá ser usado como parque.

Su diseño ha recibido recientemente el I Premio Greencities, en el Foro Smart Cities. Estepa se ha beneficiado también recientemente de otra importante línea de subvenciones del Plan Sevilla 2030 de la Diputación con 3 millones de euros, que le va a permitir tener un teatro y "dar un salto cualitativo en materia de cultura".

ENCUENTRO CON LA ASOCIACIÓN AFNEOS

Durante la visita, el presidente de la Diputación ha mantenido un encuentro con representantes de Afneos, para conocer los detalles de los proyectos 'Activa tus capacidades cognitivas a través del ocio y el tiempo libre', que cuenta con una subvención de 3.351 euros de la Diputación, y 'Aprender a vivir una nueva vida', con una ayuda de 13.360 euros de la institución provincial.

En la primera convocatoria de este año, con un millón de euros, se ha llegado a 112 entidades. Pero habrá dos más este año, con un presupuesto total de 3 millones de euros. "Estas ayudas representan la apuesta de la institución por reforzar el tejido asociativo. Están dedicadas fundamentalmente a entidades del ámbito de lo social y de los cuidados, donde en muchos casos las administraciones no podemos llegar y han sido un rotundo éxito", ha destacado el presidente.