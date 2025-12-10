Javier Fernández reivindica la madurez como etapa plena y subraya el potencial económico y social del colectivo sénior

Foto de familia del foro '8.000 días. Todo por hacer', organizado por la Cadena SER, para reflexionar sobre la vida a partir de los 60 años. - EDUARDO BRIONES-EUROPA PRESS

SEVILLA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha participado en el foro '8.000 días. Todo por hacer', un encuentro organizado por la Cadena SER para reflexionar sobre la vida a partir de los 60 años, un periodo que puede abarcar más de 22 años de vida plena (esto son más de 8.000 días) y "que hoy constituye un desafío social, sanitario y económico, pero también un territorio amplio para la innovación y las oportunidades".

Durante su intervención, en un diálogo con la catedrática Yolanda de la Fuente, Fernández ha defendido este martes que la madurez "debe ser reconocida como un tiempo pleno, cargado de posibilidades". Asimismo, ha señalado que pese al aumento de la esperanza de vida, la sociedad "todavía no ha desarrollado una plena cultura de la madurez", aun cuando quienes transitan esta etapa "son ciudadanos activos, con plenas capacidades, experiencia y talento que deben seguir incorporados a la vida comunitaria, porque sus aportaciones son necesarias", destaca en un comunicado la institución provincial.

Así, Fernández ha recordado que muchas personas que rondan esa edad no solo siguen activas, sino formándose e incorporándose plenamente al uso de las nuevas tecnologías. En esta línea, ha señalado la importancia de desterrar el edadismo y de apoyarles en ese esfuerzo de actualización y reciclaje. "A ello hay que unir un compromiso de las instituciones públicas y de las sociedades democráticas para dar respuestas adecuadas y a tiempo conforme las personas van necesitando cuidados, que permitan que cada uno pueda envejecer tomando sus propias decisiones, en ciudades en las que "se pueda vivir y convivir con normalidad".

Es algo, según ha dicho, que los alcaldes y alcaldesas de los municipios cada vez tienen más claro, de forma que las actividades y programas que se diseñan para este sector de la población poco tienen que ver con aquellos hogares del jubilado que, en los años 80 y en los posteriores, supusieron una primera revolución. "Hoy se está ya en otra etapa".

"En la agenda de todos está el envejecimiento activo y ese salario emocional que en esta etapa, como en otras de la vida, es tan importante como el económico". Por otro lado, el presidente ha subrayado el potencial de la economía plateada, como se conoce a la que mueve este sector de la población que cobra cada vez más peso, y que consideró "un universo todavía por desarrollar y lleno de oportunidades", especialmente en territorios como Sevilla, donde viven más de 400.000 personas mayores de 60 años, entre el 20 y el 22% de la población de la provincia.

En lo que respecta a Europa, ha recordado que este segmento poblacional mueve 5,7 billones de euros al año y que en España podría superar el 25% del PIB en 2025. A partir de estos datos, ha señalado ejemplos de iniciativas que podrían desarrollarse en la provincia, como circuitos culturales adaptados, nuevos servicios de bienestar, residencias colaborativas, un turismo especializado o incentivos para modernizar viviendas con criterios de accesibilidad y tecnología.

Finalmente, el mandatario provincial se ha referido al papel esencial de lo público en la atención a quienes, dentro del conjunto sénior, requieren de apoyos específicos. Tras el diálogo inicial, el foro ha continuado con las intervenciones de los periodistas Pedro Piqueras y Rosa María Calaf, quienes aportaron una mirada comunicativa y social sobre cómo ha evolucionado la percepción pública de la madurez en las últimas décadas y sobre los nuevos perfiles sénior, más formados, conectados y activos. También ha intervenido el médico y divulgador Fernando Fabiani, con una intervención centrada en la salud y estilo de vida.