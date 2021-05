Javier Martín Illanes, ganador del III Certamen 'Artistas Emergentes' de la Universidad Loyola

SEVILLA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El artista sevillano Javier Martín Illanes ha sido el ganador de la tercera edición del Certamen Creación 'Artistas Emergentes' organizado por la Universidad Loyola, con la colaboración de la Fundación Valentín de Madariaga.

En un comunicado, desde la Universidad Loyola se señala que su obra 'El séptimo pensamiento' pertenece a una serie fotográfica en la cual el autor pretende investigar cuestiones como la existencia, la moral y el arte mediante el paisaje y el autorretrato. El jurado de 'Artista Emergentes' ha valorado especialmente la calidad, la originalidad y la capacidad de los artistas para conectar con el público.

Este trabajo le ha valido a Javier Martín el galardón principal del concurso, dotado con 1.200 euros de premio. La obra, además, pasará a formar parte de la Colección de Arte Contemporáneo de la Universidad Loyola.

Además de la obra de Javier Martín Illanes, el certamen recibió cerca de cien trabajos enviados por artistas menores de 35 años de todo el panorama nacional. De entre todas esas obras, el jurado del certamen ha elegido también a los ganadores de las tres categorías a concurso.

El premio de la categoría de Pintura es para Quique Sarzamora, de Sevilla, con la obra 'Verde y Rojo'; en Escultura es para Carlos Entomo, de Granada, con la obra 'Extruso', y en la categoría de Fotografía es para Alicia Palcios Ferri, de Sevilla, con la obra 'Jamais Vu'. Todos están dotados con 600 euros.

Todas las obras ganadoras, además de las finalistas, están expuestas desde este jueves 28 de mayo en la Fundación Valentín de Madariaga de Sevilla. La muestra se podrá visitar hasta el próximo 30 de junio. Además, las personas interesadas pueden solicitar una visita guiada gratuita en la web del certamen en 'http://creacionjovenloyola.com/'

CALIDAD Y ORIGINALIDAD DE LOS TRABAJOS

El jurado del certamen ha estado compuesto por Paco Pérez Valencia, profesor de la Universidad Loyola; Valentín de Madariaga, máximo responsable de la Fundación Valentín de Madariaga; Ángela de Madariaga, mecenas, coleccionista y vicepresidenta de la Fundación; Clara Leal Paz, licenciada en Historia del Arte; Sergio Romero, graduado en Bellas Artes y ganador del año pasado; y María Ortega Estepa, pintora y arteterapeuta.

En esta ocasión, los miembros del jurado han reconocido la "verdadera dificultad" para elegir las obras ganadoras por cómo ha crecido la calidad de todos los trabajos presentados respecto al año pasado. Todos los miembros del jurado han destacado la alta calidad de las obras seleccionadas, así como su originalidad y el esfuerzo de todos los artistas por su reflexión en torno a la memoria, la fragilidad de la mente humana, la moral, el tiempo, la producción excesiva y descontrolada de residuos o la configuración cultural y ética.

El presidente de la Fundación, Valentín de Madariaga Parias, ha expresado la importancia de "de empujar a todos estos artistas jóvenes emergentes, y la forma en la cual lo está haciendo la Universidad Loyola me parece muy coherente e interesante. Con ello conseguirá una colección de futuros artistas que serán fantásticos". También ha destacado lo que supone para la Fundación colaborar por tercer año con Loyola "para nosotros supone un lujo, nos encanta trabajar con gente inteligente, creativa y apasionada por algo tan importante como es el arte".

Por su parte, Emma Camarero, directora del Servicio de Actividades Culturales de Loyola y principal organizadora del certamen y la exposición, opina que este año "se ha notado como la calidad e las obras ha ido en aumento. Ha sido el año de la consolidación de este certamen como un certamen que ya cuenta en el circuito de concursos artísticos en España". Además, ha expresado que esta tercera edición significa para Loyola "una invitación para que en la cuarta nos superemos y que cada vez las obras tengan mayor calidad artística y la colección se enriquezca más".

El ganador del Gran Premio Rector, Javier Martín, reconoce que ganar este premio "supone una confirmación para que pueda seguir caminando en este camino creativo". Admite que con su obra pretende que el público "entre en una dialéctica con la obra en sí misma. Yo he ido buscando una intuición que se basa en mis dudas sobre la existencia o la moral". Martín quiere, con este trabajo, "crear un impacto, no solo estético, sino además psicológico para que se plantee la persona esas dudas que yo tengo también. El arte debe hablar por sí mismo, no necesita descripción".

EXPOSICIÓN ABIERTA

Los nombres de los ganadores del certamen fueron dados a conocer durante la inauguración de la exposición, que ha tenido lugar este jueves en la sede de la Fundación Valentín de Madariaga. Además, con esta exposición, la Universidad Loyola y la Fundación organizan, por segundo año consecutivo, actos culturales con público con todas las medidas de seguridad debido a la pandemia.

La inauguración tuvo lugar el 27 de mayo, a las 19,30 horas. La exposición podrá visitarse del 28 de mayo al 30 de junio en la Fundación Valentín de Madariaga, en la avenida de María Luisa, en horario de 10,00 a 14,00 y 17,00 a 20,00 horas.