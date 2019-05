La JEP declara que la jornada municipal de Alcalá (Sevilla) sobre desarrollo urbano vulneró la normativa electoral

Publicado 20/05/2019 14:16:04 CET

SEVILLA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral Provincial (JEP) de Sevilla ha declarado que los actos organizados por el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, gobernado por la socialista Ana Isabel Jiménez, candidata a revalidar el cargo, a modo de jornada técnica titulada "Fondos Europeos y Desarrollo Urbano: la ciudad integradora como respuesta a los nuevos retos de sostenibilidad e innovación", supusieron una "vulneración de la normativa electoral".

En una resolución emitida el pasado 14 de mayo y recogida por Europa Press, la Junta Electoral Provincial aborda un recurso de la convergencia electoral de izquierdas Adelante Alcalá contra una resolución previa de la Junta Electoral de Zona (JEZ), respecto a una denuncia de esta coalición electoral con relación a dicha jornada técnica promovida por el Ayuntamiento alcalareño y celebrada el pasado 7 de mayo.

En dicha resolución, la Junta Electoral Provincial expone que "visto el programa de dicha jornada técnica, se incurre en una conducta prohibida" por la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) y la Instrucción 2/11 con relación a la misma, pues "desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas, queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente por los poderes públicos, que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a los comicios". Así, se declara una "vulneración de la normativa electoral".

No obstante, el recurso de Adelante sólo es admitido parcialmente por la JEP, pues dicha jornada técnica "ya se ha celebrado, por lo que no procede hacer mas consideraciones" y ante la petición de incoar expediente sancionador, "no ha lugar en la medida de lo resuelto por la Junta Electoral de Zona de Sevilla ya que se trata de la primera denuncia durante este periodo electoral, siguiendo la doctrina de la Junta Electoral Central en supuestos similares".