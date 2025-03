José Chamizo alega ser "víctima de una denuncia falsa y malintencionada" y niega los cargos

SEVILLA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ex titular de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz José Chamizo, detenido por la Policía Nacional junto a tres personas más como consecuencia de una denuncia en su contra por presuntos delitos de agresiones sexuales, ha manifestado este miércoles que ha sido "víctima de una denuncia falsa y malintencionada", negando así los hechos que se le achacan.

José Chamizo, Defensor del Pueblo Andaluz desde 1996 hasta mayo de 2013; ha explicado en declaraciones a Europa Press que ha sido "víctima de una denuncia falsa y malintencionada" fruto de un "juego absurdo de poder que no debe existir en el mundo asociativo" y que habría promovido Samuel Chávez, patrono de Fundación Sevilla Acoge, tras no prosperar sus aspiraciones a liderar la ONG, según ha manifestado, precisando que la denuncia en su contra aludiría a situaciones presuntamente vividas por tres migrantes jóvenes pero "mayores de edad".

Chamizo ha relatado que a las 9,00 horas de esta mañana ha acudido a la Policía Nacional "citado" junto a su abogado, siendo entonces informado de su condición técnica de "detenido", tras lo cual se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar, como ha hecho igualmente después ante el Juzgado de Instrucción número cinco de Sevilla, al no conocer su representación jurídica "en profundidad" los hechos atribuidos al ex defensor del Pueblo Andaluz.

"Yo entiendo que esto no es más una lucha de poder con relación a Sevilla Acoge", ha dicho Chamizo, aludiendo al proceso saldado con la designación de Omar El Hartiti Hmamou como presidente de la entidad; ante lo cual según ha dicho, Samuel Chávez "se enfureció y puso la denuncia", que él considera falsa.

Chamizo ha defendido que en su trayectoria como activista de derechos humanos ha "tratado a más de mil chavales" en situación desfavorecida, "que están en lo más hondo de la sociedad, en lo más bajo, con tanta droga y prostitución"; y "lógicamente, cuando uno se mete en ese mundo pues tiene que salir de alguna manera manchado, porque trabajar con los límites de la sociedad es una situación muy complicada".

Tras acogerse a su derecho constitucional a no declarar, el juzgado ha decretado su puesta en libertad sin adoptar ninguna medida cautelar.