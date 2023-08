Jóvenes de la Fundación Cruzcampo inician sus experiencias laborales con reconocidos chefs y hosteleros

SEVILLA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cruzcampo, que canaliza gran parte de la acción social de Heineken España, con el fin de promover el talento joven y mejorar su empleabilidad en el sector hostelero, ha dado comienzo a las prácticas de la tercera edición de su programa de formación y becas, Talento Cruzcampo, en colaboración con reconocidos chefs y establecimientos de alta gastronomía en diferentes puntos de la geografía española.

Tras un año de formación en las instalaciones de Factoría Cruzcampo --sede de la fundación cervecera creada en 1995 y la más longeva de España--, en el que los participantes han desarrollado sus habilidades y conocimientos en sala y cocina, los jóvenes becados han emprendido un nuevo capítulo en sus carreras profesionales, iniciando sus primeras experiencias laborales junto a referentes de la cocina de nuestro país, según ha indicado la Fundación Cruzcampo en una nota de prensa.

Al hilo de lo anterior, ha señalado que durante tres meses, los becados tendrán la oportunidad de sumergirse en el mundo de la alta gastronomía y convivir con destacados profesionales hosteleros y sus equipos.

El programa impulsado por la fundación busca generar oportunidades de trabajo y formar a jóvenes de entre 18 y 30 años con talento y pasión por la hostelería, con especial sensibilidad por los colectivos vulnerables, con grandes dificultades de acceso al mercado de trabajo.

Tras el éxito de sus primeras ediciones, con un total de 2.000 solicitudes, cerca de 200 alumnos formados y un 90% de inserción laboral, Talento Cruzcampo cierra el año formativo de esta tercera edición con prácticas en 20 establecimientos de primer nivel, entre los que se incluyen varios estrella Michelin, y nombres tan destacados como Grupo Dani Garcia, Cenador de Amos, El Portal de Echaurren, Restaurante Mugaritz o Hostel Rest Torre de Galizano - La Torre by Marañon.

Así como Topa Sukalderia, Muka, Restaurante Nerua, Restaurante Albanta, Barceló Montecastillo Golf & Sports Resort, La Bobadilla, Royal Hideaway, Hotel Restaurante Nintai, Casa Gerardo, Restaurante Can Jubany, Jauregibarria Jatetxea, Castillo de Gorraiz Hotel Golf & Spa, Boroa Jatetxea, Restaurante Es Fum, Finca Montesqueiro, Deloya Gatronomía, entre otros.

Por su parte, la presidenta de la Fundación Cruzcampo, Carmen Ponce, ha resaltado la importancia de esta iniciativa, y ha apuntado que "Talento Cruzcampo busca empoderar a jóvenes con vocación por la hostelería, brindándoles una formación integral y práctica para que puedan acceder a una oportunidad profesional".

En este sentido, ha agregado que "queremos contribuir al desarrollo de los jóvenes y su talento, y promover su inserción en el mercado laboral, generando una cantera de profesionales altamente capacitados para la hostelería".

Los becados, provenientes de diferentes países y regiones españolas, y con diversos perfiles profesionales, han recibido una preparación completa para desenvolverse en la operativa de los negocios hosteleros y enfrentar los retos actuales del sector.

Asimismo, la parte práctica del programa no solo brinda una oportunidad de aprendizaje profesional, sino que también crea un foro único en el sector, facilitando el intercambio de conocimientos y experiencias entre las diferentes generaciones de hosteleros y contribuyendo a la evolución de la gastronomía española.

En este contexto, uno de los jóvenes participantes de prácticas de la Fundación Cruzcampo en Lobito de Mar (Marbella, Málaga) del Grupo Dani García, Antonio José Outeda, ha comentado que "gracias al programa Talento Cruzcampo me he formado en hostelería y ahora inicio mis prácticas en uno de los restaurantes del Grupo Dani García. En Lobito de Mar, quiero seguir aprendiendo y dar lo mejor de mí".

Fundación Cruzcampo ya ha abierto el plazo de inscripción para su próxima convocatoria, con el objetivo de seguir contribuyendo al crecimiento y la excelencia de la formación del colectivo joven en gastronomía.

En este línea, la fundación ha señalado que el ejemplo de Kabou, ex alumno de Talento Cruzcampo inscrito en el programa de ex tutelados de la Junta de Andalucía, es una muestra clara de cómo al finalizar el curso, mejora la inserción laboral de los participantes.

"Vengo de Mali y al principio no fue fácil, pero con actitud y ganas, obtuve mi diploma de cocinero, y tras las prácticas he conseguido un contrato indefinido en Lobito de Mar de Dani García que me hace estar muy orgulloso. La formación de la Fundación Cruzcampo me ha cambiado la vida", ha comentado Kabou.

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN DE TALENTO CRUZCAMPO IV

Talento Cruzcampo es un programa de becas impulsado por la Fundación Cruzcampo con el objetivo de formar a jóvenes talentos interesados en desarrollar su carrera profesional en la hostelería, cuyas inscripciones pueden realizarse en la página web de la Fundación.

Mediante un completo plan de formación y prácticas, Talento Cruzcampo busca mejorar la inserción laboral de los jóvenes en el sector a través de la formación.

Fundación Cruzcampo cubre el 90% del coste de participación de cada joven admitido en el programa y otorgará ayudas de alojamiento valoradas en 2.500 euros anuales para aquellos cuyas residencias habituales no se encuentren en la provincia de Sevilla, donde se celebra la formación.