Juan Bravo (PP) reivindica el modelo de gestión de Andalucía como "ejemplo" del "cambio que necesita España"

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo interviene en el mitin inicio de campaña del 29N. - María José López - Europa Press

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número uno del Partido Popular (PP) de Sevilla al Congreso, Juan Bravo, ha reivindicado el modelo de gestión del PP en Andalucía como "ejemplo" de que "hay otra forma de hacer política" y de que "el cambio que necesita España no va solo de cambiar el Gobierno, sino de cambiar la forma de gestionar".

Durante su intervención en el acto de inicio de campaña del 29N, Bravo ha rechazado los mensajes que, según él, "buscan generar miedo" ante la posibilidad de un Gobierno del Partido Popular. "Dicen que viene el PP para meter miedo. Quien diga eso no ha estado en Andalucía. Y si ha estado, y lo dice, no quiere lo mejor para su país", ha afirmado.

En este sentido, el dirigente popular ha asegurado que "venimos del futuro, porque donde gobernamos ya lo hemos hecho", y ha recordado que, en Andalucía, antes del cambio político de 2018, "decían exactamente lo mismo". Bravo ha destacado que Andalucía se ha convertido en la comunidad con "más autónomos de España, que más empleo ha generado, que ha bajado los impuestos y que ha invertido más en sanidad y educación".

"MENOS MINISTERIOS Y ASESORES Y MÁS DINERO PARA MÉDICOS Y PROFESORES"

El número uno del PP de Sevilla ha insistido en la necesidad de impulsar una administración más eficiente, con una reducción del gasto político que permita destinar más recursos a los servicios públicos esenciales. "Vamos a bajar impuestos, porque el dinero está mejor en vuestro bolsillo", ha afirmado, al tiempo que ha defendido reducir el número de ministerios, asesores y el gasto en propaganda.

"Menos ministerios, menos asesores y menos propaganda. Ese dinero, para médicos, profesores y dependencia", ha subrayado. Asimismo, Bravo ha apelado a la responsabilidad presupuestaria y a la necesidad de pensar en las próximas generaciones: "No gastemos lo que no tenemos. Pensemos en nuestros hijos".

Bravo también se ha referido a la necesidad de conectar con las nuevas generaciones y de acercarles propuestas políticas a través de canales y formatos distintos de los tradicionales. En este contexto, ha destacado la entrevista de Alberto Núñez Feijóo con Jordi Wild, y ha señalado que el presidente nacional del PP aceptó participar "sin límites y sin preguntas pactadas". "Feijóo tiene palabra y tiene proyecto para España", ha asegurado.

Bravo ha indicado que muchos jóvenes no se sienten identificados con los formatos políticos convencionales y ha defendido la importancia de ofrecerles espacios en los que puedan conocer de primera mano las propuestas de los dirigentes políticos. "Un chaval de 20 años no ha conocido otro presidente desde que tenía 12. Que vea que hay otra forma de hacer política", ha manifestado.

Ante el inicio de la campaña electoral, el dirigente popular ha llamado a la movilización y a la participación ciudadana durante los 16 días previos a la cita con las urnas. "Quedan 16 días y son 16 oportunidades para convencer a un amigo. Uno al día", ha señalado.

Bravo ha insistido en que el resultado electoral dependerá de la participación de los ciudadanos y no de las previsiones demoscópicas. "Las encuestas no votan. Votan las personas, y no hay ningún voto perdido", ha remarcado.

"CON TRABAJO, UNIÓN Y GENEROSIDAD, GANAMOS TODOS"

Para finalizar, Juan Bravo ha apelado, haciendo referencia al seleccionador nacional, Luis de la Fuente, y a los valores que el seleccionar ha imprimido en sus jugadores, la importancia del esfuerzo colectivo, la unidad y la generosidad.

Así, ha destacado que "España tiene a los mejores autónomos, a los mejores trabajadores y a los jóvenes mejor formados de su historia". En este sentido, ha defendido la necesidad de un Gobierno que actúe con "trabajo en lugar de anuncios, unión en lugar de muros y generosidad en lugar de 'o conmigo o contra mí'".

Por su parte, el presidente del PP de Sevilla , ha afirmado que durante estos años "Sevilla no ha pedido privilegios, solo ha pedido lo que le corresponde y solo ha recibido silencio. Años de obras prometidas y de plazos incumplidos por un Gobierno sanchista que se ha negado a esta provincia por sistema". Por eso, ha señalado, "esta campaña va de dignidad y el próximo 29 de noviembre eso va a cambiar".

"Mientras unos se dedican a mal gobernar para sostenerse, nosotros queremos gobernar y gestionar para servir al país. Necesitamos un gobierno honesto y con valentía para tomar las decisiones necesarias, y eso no es un brindis al sol, porque ya lo hemos hecho en Andalucía. Con Juanma Moreno hemos demostrado que se puede gobernar con rigor, con moderación y con diálogo. Ahora toca hacer lo mismo en España, de la mano de Alberto Núñez Feijóo", ha añadido.

Sánchez ha concluido que "las urnas son el lugar donde se rinden cuentas, y Sevilla tiene muchas cuentas pendientes. Contamos con un equipo preparado, encabezado por Juan Bravo, y con una candidatura al Congreso y al Senado que trabajará desde el primer minuto, pueblo a pueblo, calle a calle y puerta a puerta. El próximo domingo 29, Sevilla tiene la palabra y va a hablar alto y claro: por decencia, por nuestro futuro, por Sevilla".

Durante el acto de inicio de campaña, el alcalde de Sevilla ha destacado que "el próximo 29 de noviembre por fin podremos acabar con la corrupción y votar gestión". Además, Sanz ha añadido que "la degradación social es lo que nos deja este Gobierno. Tenemos más motivos que nunca para hablar el próximo 29 de noviembre, ya que en estos ocho años Pedro Sánchez se ha convertido en el presidente más antisevillano de la historia".

Asimismo, ha manifestado que "creíamos que el puente del Centenario era la peor herencia que nos iba a dejar Pedro Sánchez, pero nos deja también una herencia peor: una alta velocidad herida de muerte". El alcalde ha concluido que "en estos ocho años ha faltado presupuesto, gestión y ha sobrado corrupción. El próximo 29 de noviembre tendremos la oportunidad de acabar con el caos y la corrupción".