Juan Miguel Vega realiza un alegato a favor de las cofradías, la fe y Sevilla con su Pregón de la Semana Santa

SEVILLA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un Pregón "heterodoxo", como ya reconoció el encargado de exaltar la Semana Santa de Sevilla de 2024, Juan Miguel Vega (Sevilla, 1962), en una entrevista en Europa Press. Un texto plagado de hermosos pasajes de su infancia, de episodios emotivos, de hermosos versos dedicados a la Esperanza Macarena y a hermandades del barrio de Triana, de reconocimientos a ilustres cofrades, en el que no ha faltado algunos toques de gracia, anédoctas y sorpresas, como el poema dedicado a la 'Canina' del Santo Entierro. Pero, sobre todo, ha sido un auténtico alegato a favor de las cofradías, la fe y la ciudad.

Así se puede describir el Pregón de la Semana Santa que ha pronunciado este domingo, en el atril del Teatro de la Maestranza, el periodista y director de Canal Sur Radio, quien, desde el momento de su designación defendió, por encima de todo, ese estilo heterodoxo de su texto. "Si esta Fiesta Mayor fuera ortodoxa, todas las cofradías serían iguales, no habría maneras distintas de llevar los pasos, los nazarenos se vestirían del mismo modo y el comportamiento de las hermandades sería exactamente mimético".

En el Pregón ha habido continuas referencias a su experiencia como cofrade, basada, fundamentalmente, en dos hermandades: San Bernardo y El Amor, a su vinculación familiar con el barrio de Triana y el viejo arrabal junto a la fábrica de Artillería, a las Esperanzas de Triana y la Macarena y al Señor del Gran Poder, y que ha empezado con continuos elogios a Sevilla y el orgullo de haber nacido aquí, "donde también me despediré".

"Por leal, noble y mariana, ser sevillano es un orgullo. Además, eres invicta, así que sobran tapujos. Para mí eres lo más grande y aquí se acaba el asunto. Que sí, hombre, que habrá otras por ahí que valgan mucho Pero como tú, Sevilla, no hay nada igual en el mundo".

En el pregón ha tenido cabida el paso alegórico del Triunfo de la Santa Cruz, el tradicional paso de 'La Canina', de la hermandad del Santo Entierro. "Sí, lo sé, no 'semos' nada. Y tú llegando al Ocaso. No hay quien evite el repaso de tu afilada guadaña, la mejor que hay en España por aguda y astifina. Tu bajío nos fulmina más. Te llevamos muy dentro. Ven y sal a nuestro encuentro no nos das miedo, Canina".

El barrio de San Bernardo, "un mundo aparte", y el Cristo de la Salud, "el que está en mis penas", ha tenido el protagonismo esperado en su alocución, al igual que la Virgen del Refugio, titular de la corporación del Miércoles Santo. "Siempre con cara de niña aunque pasen muchos años. El Refugio de María, lo mejor de San Bernardo", ha declamado.

Juan Miguel Vega también ha apelado a los cofrades para reconocer públicamente y sin tapujos que profesan la fe católica y ha destacado la importante labor que realizan las hermandades y cofradías en el seno de la Iglesia. "Creo en Dios; qué pasa", ha sentenciado al término de ese pasaje, respondido por el público que se ha congregado en el espacio escénico del Paseo Colón con un prolongado aplauso.

El Señor de Los Gitanos también ha tenido protagonismo sobre el escenario del Maestranza. "Dale salud a los vivos y paz a los que descansan. Y que tu Madre la Virgen por el amor coronada consuele nuestras angustias y lleve al corazón calma. ¡Ay Cristo de los Gitanos, Señor de la Madrugada! Tú eres la luz que en Sevilla ilumina la mañana".

"Solo faltan siete días, queda apenas un suspiro. A todas partes que miro, hay luz en la mirada. Sevilla no dice nada, más brilla como un zafiro. Está aquí, aquí asomada. Ya será Semana Santa, cuando al pasar la semana, claree la mejor mañana y el sol bese a la giganta, mientras suena a Font de Anta", ha pregonado Vega.

Los últimos versos han estado dirigidos a la corta espera para el Domingo de Ramos. "Será Semana Santa, cuando vea sobre el terreno, ese primer nazareno, que a la niña chica espanta, pero ante el que el alma canta, porque ya está aquí lo bueno. Y será Semana Santa, en la tierra sevillana, cuando aquel alma temprana, semilla de nuestra planta, con un nudo en su garganta, pida la venia en campana... Ahora ya, no lo soñamos, llegó al fin lo que esperamos. La maravilla del cielo azul de Sevilla en un Domingo de Ramos. He dicho".

ESCENOGRAFÍA TRADICIONAL

Un Pregón que ha mantenido la escenografía de siempre. "La tradición cumple un papel primordial. Si estamos cambiándolo todo y sometiéndolo al albur de lo que, en un momento dado, creemos que es más bonito o más feo, pues entonces esto va a dejar de ser lo que ha sido", esgrimía entonces cuestionado sobre un posible cambio de formato en la puesta en escena.

Sobre el escenario, como es tradicional, han estado diversas autoridades civiles y religiosas, con el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses; el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz; y el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, Francisco Vélez, entre otros, flanqueados por dos policías locales con el uniforme de gala. Al fondo, el clásico repostero con el escudo de Sevilla y junto al atril, un esbelto centro de rosas rojas.

ESTRENO DE MANUEL ALÉS EN LA PRESENTACIÓN DEL PREGONERO

El delegado de Fiestas Mayores en el Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Alés, se ha estrenado como presentador del pregonero. Lo ha hecho tras sonar la marcha 'Macarena', de Abel Moreno. En su alocución inicial ha tenido un especial recuerdo para el periodista Antonio Burgos, fallecido el pasado 20 de diciembre, quien también pregonó la Semana Santa de su ciudad, utilizando para ello algunas líneas de su texto.

"¿Estáis puestos, maceros del Ayuntamiento? ¿Estáis puestos, músicos de la banda sinfónica municipal de Sevilla para agitar el pulso del pregonero con los compases finales de Amarguras? ¿Estáis puestos, periodistas cofrades para llevar a todos los rincones de las casas de Sevilla, a cada cama y sillón de hospital la voz serena y emocionada de Juan Miguel Vega?".

Manuel Alés ha reconocido que, junto al atril de este teatro, donde "toco la madera que han tocado tantos pregoneros", siente "el caudal de emociones que ellos aquí dejaron". "Hago mías las vivencias que ellos contaron a tantas generaciones de sevillanos, y las oraciones que de sus labios salieron".

"Hoy me abrazo a esta madera con la misma fe con la que todos ellos lo hicieron y que ahora, teniendo sólo que presentar al pregonero, siento los mismos vértigos y emociones que ellos tuvieron al cantarle a nuestra ciudad", ha expresado el delegado de Fiestas Mayores antes de que sonaran los primeros compases de la marcha 'Amarguras' y cederle la palabra al pregonero.