Juanma Moreno traslada el afecto de "toda Andalucía" a la familia del maquinista fallecido en el accidente en Cataluña

El tren accidentado, a 20 de enero de 2026, en Gelida, Barcelona, Catalunya (España). El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha confirmado el fallecimiento del maquinista al descarrilar un tren de la R4 de Rodalies tras la caída de un muro de contención y - LORENA SOPENA / Europa Press

SEVILLA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha trasladado públicamente este miércoles su "afecto y el de toda Andalucía" a la familia y amigos de Fernando Huerta Jiménez, el joven maquinista sevillano fallecido en el accidente ferroviario ocurrido este pasado martes en Gelida (Barcelona).

"El drama nos sigue tocando muy de cerca. Siento muchísimo la pérdida del maquinista que ha fallecido en el accidente ferroviario de Gelida", ha escrito el presidente andaluz en un apunte en su cuenta en la red social 'X' tras conocerse que la víctima mortal de este siniestro es "un joven andaluz".

Juanma Moreno ha concluido su comentario trasladando su "afecto y el de toda Andalucía a su familia, amigos y compañeros de profesión".

Desde que se conoció el origen sevillano del fallecido en este accidente ferroviario se han sucedido los mensajes de condolencia en redes sociales por parte de autoridades y representantes institucionales y políticos vinculados a Sevilla.

Así, el alcalde de la capital andaluza, José Luis Sanz, ha enviado desde dicha red social su "más sentido pésame a todos los familiares y amigos de este joven sevillano que estaba destinado en Barcelona para completar su formación como maquinista".

"Para ellos va el abrazo de toda una ciudad que se une a esta tragedia y un dolor que todos compartimos. Descansa en paz", ha completado el alcalde su comentario de pésame. Además, el Ayuntamiento de Sevilla ha convocado un minuto de silencio en la Casa Consistorial en homenaje al fallecido.

AFICIONADO DEL SEVILLA FC Y HERMANO DE LA MACARENA

El Sevilla FC y la hermandad de la Esperanza Macarena también han trasladado este miércoles sus condolencias por la muerte de Fernando Huerta Jiménez, nacido en 1998, que era socio del equipo de fútbol desde hace 20 años y miembro de la Peña Sevillista Triana Fans, según ha comunicado el club en una publicación en redes sociales, donde ha expresado su pésame a familiares y amigos.

Desde la propia Peña Sevillista Triana SFC Fans se han valido de la misma red social para expresar su pesar por esta pérdida. "Aún con el nudo en el pecho y sin poder digerirlo. La vida ha sido injusta contigo, Fernando. Besos al cielo, hermano. Que tu Virgen de la Macarena te tenga en su gloria", han escrito desde la peña en un apunte en 'X'.

Y el otro equipo de Primera División de la ciudad, el Real Betis Balompié, se ha unido desde esta red social "al dolor por el fallecimiento" de este joven, y ha trasladado su "pésame y todo el apoyo posible para sus familiares y amigos".

Asimismo, Fernando era hermano de la Macarena, corporación que ha trasmitido sus condolencias a través de una publicación en la red social X en la que la hermandad comparte su "tristeza" por esta defunción y traslada su confianza en que "la Virgen de la Esperanza los sostenga y ampare en tan difíciles momentos".

En esta línea, el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, también ha publicado un mensaje de condolencias en el que indica que reza "por su eterno descanso, por su familia, y por la pronta recuperación de los heridos" en este accidente.

Según ha señalado la policía catalana, Fernando Huerta estaba realizando prácticas en el convoy accidentado en la provincia de Barcelona. Asimismo, tras identificar su identidad, se comunicó la muerte a su familia.

El maquinista sevillano es la única persona fallecida del accidente que ha dejado cinco heridos graves, seis menos graves y 26 leves, según ha informado Protecció Civil. El tren de la línea R4 de Rodalies descarriló tras la caída de un muro de contención en la noche de este martes.