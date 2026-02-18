El Jueves Santo y la Hermandad de la Vera-Cruz protagonizan el cartel de la Semana Santa de Alcalá del Río (Sevilla)

Presentación del cartel de la Semana Santa de Alcalá del Río (Sevilla) en la Casa de la Provincia. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Jueves Santo y la Hermandad de la Vera-Cruz son los protagonistas del cartel de la Semana Santa de Alcalá del Río 2026, celebración declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía, que ha sido presentado este miércoles por el concejal de Cultura del Ayuntamiento de la localidad, Francisco José Romero Jiménez, en la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla.

También se ha presentado el cartel de la Representación de la Pasión de Cristo, que se celebrará el próximo 28 de marzo en San Ignacio del Viar, organizada por la Parroquia de San Ignacio y el Grupo Parroquial de la Pasión. Y el del Sábado de Pasión de El Viar, organizado por la Asociación Parroquial Santísimo Cristo del Perdón, María Santísima del Amor y los Gloriosos Patrones Nuestra Señora del Pilar y San Isidro Labrador.

Una presentación en la que el concejal ha estado acompañado por el técnico municipal de Cultura, Julio Velasco, y representantes del Grupo Parroquial la Pasión de Cristo de San Ignacio del Viar y el Grupo Parroquial de la Pasión, y representantes del Sábado de Pasión de El Viar.

Durante su intervención, Francisco José Romero ha significado la elección de este día, Miércoles de Ceniza, para la presentación de los carteles. "Se marca el inicio de la Cuaresma y reviste un significado especial, al simbolizar el comienzo del tiempo de preparación hacia la Semana Santa, una de las celebraciones más emblemáticas y arraigadas en Alcalá del Río", ha remarcado Romero.

"Con esta presentación de los carteles en la Casa de la Provincia, se produce el punto de partida oficial del calendario cofrade en el municipio, reuniendo a representantes institucionales, hermandades, asociaciones parroquiales y vecinos en un evento que pone en valor el patrimonio cultural, religioso y turístico de Alcalá del Río y sus núcleos de población", ha señalado el concejal.

Romero ha agradecido la colaboración de la Diputación y ha invitado, en nombre del Consistorio, "a vecinos, medios de comunicación y público en general a asistir a acompañar al municipio en el inicio de la cuenta atrás hacia la Semana Santa 2026".