Una juez confirma la legalidad de las elecciones del Colegio Oficial de Aparejadores de Sevilla de 2021

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SEVILLA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La magistrada-juez de la plaza número 13 de la sección contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia de Sevilla ha confirmado la legalidad del proceso electoral celebrado en 2021 en el Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Sevilla, por lo que ha rechazado la nulidad de las elecciones por presuntas irregularidades, especialmente en el voto por correo, solicitada por la candidatura opuesta en las elecciones.

Cabe mencionar que, tal y como consta en la sentencia, recogida por Europa Press, en el año 2021 el Colegio de Aparejadores y Arquitectos convocó elecciones para la renovación de los cargos de la Junta de Gobierno.

La demanda presentada por Rafael Esteve y miembros de su candidatura esgrimía que desde un primer momento "se observaron irregularidades en el proceso electoral, especialmente en el voto por correo", si bien las mismas se pusieron de manifiesto ante al Colegio y la Comisión Electoral por multitud de colegiados y colegiadas "sin que se adoptara medida de investigación o seguridad alguna".

Es más, los denunciantes llegaron a asegurar que se había comprobado "la gran cantidad de votos por correo cuyas firmas en los sobres no coincidían con las firmas en el DNI del votante", por lo que la Mesa Electoral anularía 100 votos y validaría otros, "aún con dudas respecto de su legalidad".

En agosto del mismo año se comunicó Acuerdo de la Comisión Electoral por el que se proclamaba candidatos electos a los miembros de la candidatura 'Juntos', si bien esta parte interpuso un recurso de alzada contra el acuerdo de proclamación de los candidatos.

La demanda, por su parte, puso de manifiesto "la falta de credibilidad del expediente administrativo" aportado y que en el propio expediente electoral existían "numerosas contradicciones en cuanto al destino y custodia de las llaves".

En definitiva, consideraban que la "gravedad de los hechos" debía motivar la "nulidad del proceso electoral" por "no ser conforme al derecho, quedando sin efecto el resultado de las elecciones".

Por su parte, el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos (CCOAAT) indicó que "cuando se produce la suspensión de la jornada electoral, la Mesa Electoral tenía realizado el escrutinio provisional de todos los votos, siendo el motivo de la suspensión únicamente decidir sobre la suspensión de 97 votos".

Cabe decir que en enero de 2022 la Audiencia Provincial de Sevilla concluyó en un auto la "inexistencia de indicios sobre la comisión del delito, la falsificación de votos por imitación de firmas de los votantes" en este procedimiento.

Ahora, la parte recurrente solicitaba no la anulación de un determinante y concreto número de votos por correo, sino de la totalidad del voto emitido por correo, "petición que solo podría tener acogida si se impugnaran las normas que a tal efecto lo regulan, cosa que no ha ocurrido en ninguna fase del proceso", ahonda la magistrada.

La resolución judicial rechaza las pretensiones formuladas en la demanda y avala la actuación de los órganos electorales del Colegio, pues considera que el procedimiento se ajustó a la normativa estatutaria y que las garantías previstas para el ejercicio del derecho de voto fueron debidamente respetadas.

Concluye, además, que la mera entrega del sobre en una oficina de Correos por un tercero, como simple presentador, no invalidaba el voto, siempre que quedaran garantizadas la voluntad libre del elector, el carácter personal del sufragio y el cumplimiento de los requisitos estatutarios.

Por su parte, la presidenta del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Sevilla, Helena Ruiz, ha esgrimido que la resolución "confirma la plena legalidad del proceso electoral y refuerza la confianza en el rigor, la transparencia y las garantías con las que actúa nuestra institución".