Ante el juez por estafar a un sevillano a través de Internet mediante una falsa oferta de tarjetas

Archivo - Imagen de recurso de un agente de espaldas. - GUARDIA CIVIL - Archivo

SEVILLA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, a través de la CiberComandancia, ha puesto a disposición de la Autoridad Judicial de Monzón (Huesca) a un grupo criminal conformado por seis personas de esta localidad que fue identificado por estafar a un sevillano mediante una falsa oferta de tarjetas a precio reducido.

La víctima formaba parte de un grupo de una aplicación de mensajería en los que circulaban comunicaciones sobre compras de tarjetas a precios reducidos y testimonios de otros usuarios que confirmaban que habían obtenido importantes descuentos, según ha informado el Instituto Armado en una nota de prensa.

Así las cosas, el afectado contactó con uno de los administradores del grupo, quien le ofreció adquirir tarjetas con importantes descuentos.

Después, le comentó cómo tenía que fabricar estas tarjetas en casa, para lo que debía realizar operaciones con criptomonedas. El importe enviado, aseguraba, se reembolsaría automáticamente al finalizar el proceso.

Fue entonces cuando la víctima realizó varias transferencias bancarias y envíos de criptoactivos, si bien los reembolsos prometidos nunca llegaron.

A raíz de los hechos, el equipo de la Cibercomandancia inició una investigación en el que analizó las comunicaciones mantenidas entre la víctima y el presunto autor.

A través del estudio de transacciones, los investigadores constataron movimientos de fraccionamiento de fondos, transferencias sucesivas entre múltiples direcciones y su posterior conversión a moneda fiduciaria a través de proveedores de servicios de activos virtuales.

Finalmente, se ha esclarecido un delito de estafa, varios delitos de blanqueo de capitales y otro de pertenencia a grupo criminal. Además, se ha identificado a los seis presuntos autores de edades comprendidas entre los 18 y los 59 años. Las diligencias e investigados han sido remitidas a la Autoridad Judicial de Monzón (Huesca).