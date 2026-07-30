Ante el juez un vecino de Coria (Sevilla) por suplantar el correo de una empresa y desviar el cobro de facturas

Agente de la Guardia Civil contra la ciberdelincuencia - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, a través de su CiberComandancia ha esclarecido una estafa informática cometida por un vecino de la localidad sevillana de Coria del Río (Sevilla) contra una empresa de la provincia de Palencia mediante la suplantación del correo electrónico corporativo de un proveedor, para desviar el pago de facturas dirigidas al mismo. Tras la investigación, se han trasladado diligencias contra el presunto autor, por los delitos de estafa y blanqueo de capitales.

Según ha detallado el Instituto Armado en una nota de prensa, la empresa recibió un correo electrónico aparentemente remitido por uno de sus proveedores habituales, en el que le informaba de un supuesto cambio de cuenta bancaria destinada a recibir los pagos pendientes. De manera que el mensaje había sido cuidadosamente elaborado para aparentar ser una comunicación legítima.

De esta manera, el remitente utilizaba una dirección de correo prácticamente idéntica a la original, diferenciándose únicamente en un carácter del dominio, una técnica conocida como 'typosquatting', lo que dificultó que el personal de la empresa detectara el engaño. Convencida de la autenticidad de la comunicación y al coincidir con una factura pendiente de pago, la empresa ordenó la transferencia al número de cuenta indicado en el correo fraudulento.

Posteriormente, el legítimo proveedor reclamó el impago de la factura, momento en el que ambas empresas comprobaron que habían sido víctimas de una suplantación del correo electrónico y que los más de 2.000 euros, habían sido transferidos a una cuenta controlada por los ciberdelincuentes. Tras detectar el fraude, la empresa interpuso la correspondiente denuncia a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil, que bloqueó los fondos transferidos.

Así, los especialistas realizaron un análisis de las comunicaciones electrónicas, reconstruyeron la trazabilidad del dinero y analizaron la operativa bancaria utilizada para el fraude, modo en el que han logrado identificar al beneficiario de la cuenta receptora, así como acreditar su participación en la recepción y disposición del dinero procedente de la estafa.

Como resultado de la investigación, la Guardia Civil ha identificado e investigado al presunto responsable de los hechos por los delitos de estafa y blanqueo de capitales, remitiendo las diligencias al Juzgado competente de Coria del Río.