Junta aclara que los "sobresueldos irregulares" del Hospital Virgen del Rocío son de 2004: "No perciben ya complementos"

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en la comisión parlamentaria del 11 de diciembre de 2025. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ha aclarado este jueves que los supuestos sobresueldos irregulares en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), en concreto, en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, que habrían sido denunciados por un grupo de profesionales de la administración sanitaria ante la Oficina Andaluza Antifraude, se remontan al año 2004 y que el centro hospitalario "ha procedido ya a la regularización económica y administrativa, de modo que ninguno de ellos está percibiendo ninguno de estos complementos".

Así lo ha asegurado en la Comisión parlamentaria de Salud, celebrada este jueves, en respuesta a una pregunta formulada por el Grupo Socialista, donde le han instado, por medio de la diputada Irene García, a que diga "quién autorizó estos sobresueldos irregulares, quiénes los han recibido y por qué motivo".

Antonio Sanz ha afirmado al respecto que "se tiene constancia del abono de las funciones de la figura de coordinación de Enfermería" en el bloque quirúrgico del citado hospital. "No hablamos de que se llevaran dinero por no hacer nada, sino que hacían una función, con complementos de atención continuada y complemento salarial de turnicidad".

"Cuando conocimos la denuncia, el SAS activó inmediatamente su sistema interno de información, se dio traslado al centro y se abrieron las actuaciones previas conforme a la normativa vigente", ha remarcado el también consejero de Presidencia y Emergencias. "Una vez que se han detectado, han sido corregidos y, por tanto, la situación se ha solventado", ha abundado.

En opinión del PSOE, la denuncia es "muy grave" y existe una "simple manera de solucionarla", con una "verificación" de las plantillas de turno del supervisor de la unidad, "las hojas de firma de la presencia laboral y las nóminas pagadas". "Quedan muchas dudas por resolver: ¿Cuántos profesionales lo han recibido? ¿Es una práctica generalizada en todos los hospitales de Andalucía? ¿Se va a reclamar esa cantidad si se demuestra que realmente lo cobraron de forma indebida?", le ha interpelado la parlamentaria socialista.

En este sentido, Sanz ha incidido en "la activación del sistema", conocida la denuncia, que "nos permite revisar de forma inmediata algo que llevaba décadas funcionando mal". De este modo, la Dirección Gerencia del Virgen del Rocío está desarrollando un plan de ordenación de cargos intermedios "que posibilitará, por un lado, disponer de una estructura de mando coherente y moderna, homogenizar criterios de la creación y adecuar los equipos a las necesidades asistenciales reales", así como "reforzar la gestión clínica basada en la calidad, la eficiencia y la responsabilidad directiva".

Por último, el consejero de Sanidad ha recordado que ya se ha puesto en marcha el refuerzo de mandos intermedios, con once convocatorias de jefaturas de bloque y supervisiones de Enfermería ya publicadas en el BOJA, y otros 13 puestos adicionales previstos entre diciembre y enero para continuar con estos procedimientos. "Todo esto responde a una estrategia clara de ordenar lo que ustedes --en alusión al anterior gobierno socialista en la Junta-- dejaron sin ordenar, y de profesionalizar lo que ustedes nunca regularon", ha concluido.