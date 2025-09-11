La Junta autoriza actuaciones de memoria democrática en seis municipios de Sevilla

Archivo - Trabajos de exhumación de la fosa común de Pico Reja, ubicada en el cementerio de San Fernando. En Sevilla (Andalucía, España).Imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha autorizado actuaciones específicas en materia de memoria democrática en los municipios sevillanos de Écija, Constantina, Las Cabezas de San Juan, Algámitas y Montellano, así como trabajos de identificación genética en Mairena del Alcor.

Según la orden publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), la Diputación de Sevilla presentó el pasado 30 de junio de 2025 la solicitud para llevar a cabo los trabajos de localización de fosas con víctimas de la Guerra Civil y la posguerra en los términos municipales citados, además de las pruebas de identificación genética en Mairena del Alcor.

La resolución ha enmarcado que es competencia de la persona titular de la Consejería de Cultura y Deporte autorizar estas actuaciones en virtud de la Ley 2/2017, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, que establece que la localización, exhumación y la identificación de los restos de víctimas de la Guerra Civil y la posguerra deben ser autorizadas por la Consejería competente en materia de memoria democrática.

Así, ha indicado que el Comité Técnico de Coordinación ha acordado la propuesta de varias actuaciones, entre ellas trabajos de indagación, localización, exhumación, estudio antropológico e identificación genética en Écija, Mairena del Alcor Constantina, Las Cabezas de San Juan y Algámitas, además de la localización, exhumación, estudio antropológico e identificación genética en Montellano.

La orden, según ha recordado el documento, puede ser recurrida en reposición en el plazo de un mes ante la Consejería de Cultura y Deporte o mediante recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses.