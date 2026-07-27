La Junta declara a San Juan de Aznalfarache (Sevilla) área en alerta por el virus del Nilo Occidental

Archivo - Mosquito transmisor del Virus del Nilo Occidental. Imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía ha declarado al municipio sevillano de San Juan de Aznalfarache como área en alerta por la circulación del virus del Nilo Occidental (VNO), tras detectarse mosquitos portadores del virus en las trampas del sistema de vigilancia de la Diputación de Sevilla.

Asimismo, la Consejería ha informado en una nota de que también se ha vuelto a detectar circulación del virus en Palomares del Río, municipio que ya se encontraba en situación de alerta, por lo que ha prorrogado esta declaración hasta el 11 de agosto de 2026.

Con San Juan de Aznalfarache, son 15 los municipios andaluces en los que se ha detectado circulación del virus y que actualmente se encuentran declarados como áreas en alerta: Torredonjimeno en Jaén; Salobreña en Granada; Almensilla, Aznalcázar, Bollullos de la Mitación, Coria del Río, Constantina, Gelves, La Puebla del Río, Mairena del Aljarafe, Palomares del Río, San Juan de Aznalfarache y Villamanrique de la Condesa en la provincia de Sevilla, Fuengirola y Las Lagunas, perteneciente al municipio de Mijas (Málaga).

Además, se detectó circulación viral en Benacazón (Sevilla) y Bujalance (Córdoba), si bien el punto de captura se localizó a más de 1,5 km del núcleo urbano, por lo que no fue necesaria la declaración de área en alerta. Pulpí en la provincia de Almería, finalizó el periodo de seguimiento como área en alerta el pasado viernes 24 de julio.

De acuerdo con el Programa de Vigilancia Integral y Control de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental (Programa FNO), la declaración del área en alerta, por un periodo mínimo de cuatro semanas o hasta un periodo equivalente en el que no se declaren casos ni se detecte la circulación del virus en los mosquitos vectores de esta enfermedad, aves o équidos en este territorio, supone intensificar las tres vigilancias (entomológica, animal y humana) en la zona, activar las acciones de promoción comunitaria y reforzar las acciones de comunicación a la ciudadanía a través de farmacias comunitarias y enfermería para que adopte las medidas de protección necesarias frente al VNO.

Por su parte, la administración local de San Juan de Aznalfarache debe intensificar las medidas de control y tratamiento de mosquitos transmisores de la enfermedad durante el periodo que el área esté en alerta, en este caso hasta el 24 de agosto. Mientras que Palomares del Río deberá prolongar dichas medidas hasta el 11 de agosto.

Ambos deben intensificar las medidas contempladas en su Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores transmisores del virus del Nilo occidental, no solo en los núcleos de población sino también en aquellos lugares o localizaciones situados a no más de 1,5 kilómetros identificados como focos larvarios o refugios de adultos, e intensificar las medidas de información y sensibilización a la ciudadanía.

La Delegación Territorial de Sanidad y Consumo de Sevilla ha informado de esta situación al Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache así como a Palomares del Río y a la Diputación de Sevilla.

CINCO CASOS LEVES

Hasta el momento, se han diagnosticado cinco casos leves de fiebre del Nilo Occidental este año en Andalucía, concretamente en Palomares del Río, Villamanrique de la Condesa, La Puebla del Río y Coria del Río, después de haber realizado estudios de laboratorio a 262 usuarios y despistaje de arbovirosis en 104 pacientes con meningitis víricas y 950 determinaciones para virus del Nilo Occidental en el cribado de donantes de sangre con resultado negativo.

Asimismo, se ha detectado circulación de VNO en dos aves silvestres en Andalucía, de un total de 208 analizadas. Se trata de dos pollos de águila imperial detectados mediante vigilancia pasiva, tras ser recogidos enfermos en el Parque Nacional de Doñana, en una zona alejada de núcleos de población. Hasta el momento, no se ha detectado circulación del VNO en équidos durante la temporada actual.

Desde que se ha iniciado el periodo de altas densidades de mosquitos se han realizado un total de 3.585 determinaciones en 213 trampas que, hasta la fecha, han resultado positivas en: Pulpí (Almería), Torredonjimeno (Jaén), Salobreña (Granada); Bujalance (Córdoba); Benacazón, Constantina, Coria del Rio, La Puebla del Río, incluyendo el paraje de la Dehesa de Abajo y el casco urbano, Almensilla, Aznalcázar, Gelves, Mairena del Aljarafe, Palomares del Río, Bollullos de la Mitación, San Juan de Aznalfarache (Sevilla); y Las Lagunas, perteneciente al municipio de Mijas (Málaga).

Asimismo, se detectó circulación viral en Benacazón (Sevilla) y Bujalance (Córdoba), si bien el punto de captura se localizó a más de 1,5 km del núcleo urbano, por lo que no fue necesaria la declaración de área en alerta.

Además, se está detectando un incremento progresivo de las densidades, de modo que la última semana se ha registrado una densidad abundante de mosquitos hembras transmisoras en Coria del Río, Isla Mayor, La Puebla del Río, Los Palacios y Villafranca, Palomares del Río y Villamanrique de la Condesa. Los municipios de Almensilla, Bailén, Baeza, La Carlota, Mairena del Aljarafe, Navas de San Juan y Sanlúcar de Barrameda presentaron densidades intermedias.

La Consejería de Presidencia dispone de 120 trampas propias repartidas por todas las provincias para vigilar la circulación del virus en mosquitos del género 'Culex'. Además, centraliza los datos de otras administraciones e instituciones, lo que le permite contar con información de unas 215 trampas para evaluar el nivel de riesgo en cada municipio y declarar, si es necesario, áreas de alerta municipal o singular.

El Programa de FNO comunicó en marzo a todos los ayuntamientos andaluces el nivel de riesgo con el que comenzaban la temporada de alta circulación. Así, 122 municipios parten de nivel alto Almería seis, Cádiz 18, Córdoba 14, Granada cinco, Huelva 15, Jaén nueve, Málaga once y Sevilla 44.

Los agentes de Salud Pública desplegados por todo el territorio han realizado 1.415 verificaciones en un total de 644 municipios. En 332 municipios se han revisado los imbornales y otros puntos de control. Los equipos de Proyectos Locales de FNO (EPL-FNO) han realizado 2.772 acciones directas, en las que han participado 54.006 personas, e indirectas. En concreto, se han desarrollado 913 acciones comunitarias, 1.560 en centros escolares, 113 en colaboración con profesionales no sanitarios y 186 con profesionales sanitarios.

La Consejería de Presidencia ha instado a administraciones y ciudadanía a reforzar las medidas para evitar las picaduras de mosquitos, especialmente en los municipios con mayor presencia del vector y entre las personas vulnerables. Recomienda el uso de repelentes, ropa de manga larga y colores claros, mosquiteras e insecticidas, así como eliminar cualquier acumulación de agua estancada en viviendas, jardines y explotaciones ganaderas para impedir la cría de larvas.