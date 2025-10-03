La Junta inicia la rehabilitación energética de 40 viviendas en la barriada Pablo Iglesias de El Cuervo de Sevilla

Vecinos de la barriada Pablo Iglesias de El Cuervo (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO

EL CUERVO (SEVILLA), 3 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía comenzará el lunes la rehabilitación de 40 viviendas en régimen de alquiler en la barriada Pablo Iglesias de El Cuervo de Sevilla, unos trabajos que tendrán una duración aproximada de ocho meses y que incluyen mejoras de aislamiento y sostenibilidad.

Según ha informado el Consistorio en una nota, el alcalde del municipio, José Manuel Oliva, acompañado del equipo directivo de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), se ha reunido con los vecinos para anunciar el inicio de estas obras, financiadas en parte con fondos europeos del programa FEDER en Andalucía 2021-2027.

Las actuaciones se desarrollarán en cuatro edificios situados entre las calles Valle, Monte, Bajo Guía y Cordillera, todos de titularidad autonómica.

El proyecto contempla la renovación de cubiertas, cerramientos y carpinterías exteriores con el fin de mejorar el aislamiento térmico de las viviendas. También se realizarán reformas completas en las cubiertas y, en el caso de las fachadas, se aplicará un sistema de aislamiento térmico por el exterior (SATE), salvo en las viviendas con galerías, donde se utilizará la técnica de insuflado.

Las carpinterías exteriores serán sustituidas por ventanas de PVC con persianas de lamas de aluminio y doble vidrio, lo que permitirá incrementar la eficiencia energética y el confort de los residentes.

"El compromiso adquirido en marzo de este año va a permitir una mejora sustancial de estas viviendas, haciéndolas más confortables y sostenibles, además de reducir la emisión de gases contaminantes", ha destacado el alcalde.