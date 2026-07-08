Junta lamenta que no esté completado el estudio de conexión por tren al aeropuerto de Sevilla tres años y medio después

Archivo - Imagen de recurso del aeropuerto de Sevilla - AENA - Archivo

SEVILLA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento en funciones, Rocío Díaz, ha lamentado que, tres años y medio después del inicio de los trabajos, el Gobierno de España aún no tenga completado el estudio de la conexión Santa Justa-aeropuerto de Sevilla. "Una situación que prolonga la injusticia con la ciudad, que sigue siendo la única gran capital española sin conexión ferroviaria con su terminal aérea".

En un comunicado, Rocío Díaz se ha referido al hecho de que el Boletín Oficial del Estado haya publicado este miércoles el anuncio de la aprobación inicial de dicho estudio, que se somete ahora a información pública, y ha indicado al respecto que, hasta ahora, el estudio del Ministerio "sigue, pese a los retrasos, en una fase inicial, sin trazado definido y a expensas de superar el trámite de información pública".

En ese sentido, ha recordado que es "la tercera vez que se anuncia" este estudio "sin que se hayan dado avances significativos". Por ello, ha reclamado al Gobierno de España "máxima celeridad en ese trámite de información pública, ya que, una vez concluya el estudio, aún tendrían que licitar primero la redacción del proyecto y, posteriormente, la licitación de las obras".

Igualmente, la titular de Fomento ha advertido que el estudio ha sido "poco ambicioso", con una solución de mínimos que no contempla una conexión ferroviaria clara y directa con Sevilla Este y Parque Alcosa, o con un potencial turístico de primer nivel como Fibes. "Cuestiones, todas ellas, que sí se recogieron en el estudio informativo que elaboró la Junta de Andalucía y que envío al Ministerio de Transportes hace dos años, en mayo de 2024, sin que hasta el momento hayamos recibido respuesta alguna".