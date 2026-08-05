La Junta prohibe el uso de palomas durante la procesión de la Patrona de Alcalá (Sevilla) tras denuncia de Pacma

Imagen de archivo. Paloma posada en la corona de la Virgen durante una procesión de Semana Santa. - EUROPA PRESS

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 4 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía ha prohibido que la Hermandad de la Patrona de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), la Virgen del Águila vuelva a inmovilizar palomas durante su procesión del próximo 15 de agosto, tras la confirmación del posible objeto denunciado por el Partido Animalista (Pacma).

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, el movimiento animalista denunció en diciembre de 2025 el uso reiterado de palomas vivas en distintas salidas procesionales de la hermandad celebradas entre 2023 y 2025, tras observar cómo varias aves "permanecen colocadas sobre el paso durante horas, atadas, inmovilizadas y expuestas a altas temperaturas, pirotecnia, música, campanas y grandes concentraciones de personas".

Tras solicitar información sobre la tramitación de la denuncia, la agrupación política ha señalado que la Junta ha llegado a iniciar un procedimiento sancionador contra la Hermandad, aunque fue sobreseído tras alegar la segunda que, el Gobierno andaluz en un procedimiento anterior había determinado que no existía infracción de la ley.

Y es que esta norma sólo ha amparado a los animales considerados de compañía. Sin embargo, la denuncia se ha basado, entre otras, en una infracción para el cuidado de los animales en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio, que es de aplicación a todos los animales domésticos y prohíbe mantenerlos inmovilizados en exposiciones de belenes, cabalgatas o procesiones.

Para la fuerza política, lo relevante es que, tras la resolución de la Administración autonómica, la Hermandad ya conoce que el uso de palomas inmovilizadas vulnera la normativa vigente y, por tanto, "no podrá alegar desconocimiento para volver a recurrir a esta práctica prohibida".