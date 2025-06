El juzgado deniega la prescripción de la condena firme a cárcel del acusado de maltrato cambiado de sexo

SEVILLA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Penal número uno de Sevilla resuelto que "no ha lugar a declarar la prescripción" de la pena de un año y cinco meses de prisión, ya firme, impuesta por un delito de quebrantamiento de condena a Candy, protagonista del caso de supuesta violencia doméstica y de género, lesiones y maltrato, en el cual el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número dos de Sevilla se inhibió en favor de los juzgados de Instrucción, al alegar el inculpado que se había registrado como mujer, en otra de las múltiples causas que afronta.

Así figura en un auto emitido el pasado 26 de junio y recogido por Europa Press, en el que el Juzgado de lo Penal número tres recuerda que "las penas de prisión impuestas se encuentran actualmente pendientes de cumplimiento, al no haber verificado la penada de forma voluntaria el ingreso en prisión para la que fue requerida, habiéndose dictado por este juzgado auto en fecha de 30 de noviembre de 2024, por el que se acuerda la detención e ingreso en prisión de Candy para el cumplimiento de las penas de prisión impuestas".

"Si bien la sentencia dictada por este juzgado es de fecha 19 de septiembre de 2019, la misma no alcanzó firmeza hasta el 13 de noviembre de 2020, por lo que, de conformidad con el citado precepto, el plazo legal de prescripción de la pena no empezó a computarse hasta esta última fecha", indica el juzgado, zanjando que "a fecha actual no ha transcurrido aún dicho plazo de cinco años, por lo que ha de concluirse que tales penas no se encuentran prescritas" y "no ha lugar a declarar la prescripción" de la pena que había solicitado Candy.

El abogado José Antonio Sires, que representa a la mujer expareja de Candy y denunciante del caso, ha manifestado al respecto que "es importante la remisión de oficio a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para el inmediato ingreso en prisión para el cumplimiento, ante el riesgo prescripción de la pena", que se producirá el próximo mes de noviembre.

Recientemente, recordémoslo, Candy solicitaba al Juzgado de lo Penal número seis, que promueve otro juicio en su contra por otro caso de presuntas amenazas y quebrantamiento de orden de protección con relación a su expareja; la nulidad de las actuaciones de dicho procedimiento hasta el momento previo al auto de continuación de las diligencias por el procedimiento abreviado.

Ello, después de que a mediados es de mayo, el Juzgado de lo Penal número 6 de Sevilla suspendiese de nuevo el citado juicio que tenía fijado contra esta persona por presuntas amenazas y quebrantamiento de orden de protección respecto a su expareja, al comunicar su representación que estaría "en Marruecos" sin medios económicos para regresar a España y sin posibilidad de recibir notificaciones, motivando así la tercera suspensión de la vista.